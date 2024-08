La carta del "Mayo" Zambada

Días después de la captura del famoso capo, jefe de jefes, el Mayo Zambada, envió una carta al público, a través de su abogado, en la que dice que fue engañado, ya que había sido citado a una reunión para que mediara entre el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el diputado electo Melesio Cuén, ambos del partido del presidente López Obrador y ambos habían sido rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y le pedían al capo que mediara entre los dos por el control de la universidad.

Algunos cuestionan que cómo fue posible que el capo llegara con sólo cuatro guardaespaldas, siendo el capo más importante de la historia, y la respuesta es sencillas, el capo era El Padrino de los políticos del estado y de otros lugares, así que este tipo de reuniones eran algo muy normal para el capo, quien era sumamente respetado y podía andar sin problema alguno ante los ojos del ejército, de la guardia nacional y no se diga de las policías estatales y municipales.

Ese mismo día, el diputado electo Melesio Cuén, fue muerto a balazos, casualmente, y el gobernador Rubén Rocha, puso tierra de por medio y salió a los Ángeles California, sin motivo oficial alguno. ¿Quién le tendió la trampa al Mayo? no lo dice en la carta, pero se puede concluir que fue el propio Chapito Guzmán, que fue el que logró, pensamos, subirlo al avión para trasladarlo al aeropuerto de Santa Teresa en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, donde ya lo esperaban las autoridades de aquel país. Un aeropuerto muy pequeño, privado, con poco movimiento, donde pudieran los americanos hacer la faramalla de arrestarlo en territorio americano.

También se dice que “El Mayo” se encuentra muy malo de diabetes y de cáncer y que él se quiso entregar a cambio de ser testigo protegido y que lo atendieran en buenos hospitales, que no tienen en Badiraguato, ni con la carretera nueva que les hizo Obrador (La única carretera construida del sexenio, también casualmente, aunque en política no hay casualidades, dicen)

El presidente Obrador, que ya escucha pasos en la azotea y muy cerca, de inmediato salió a juzgar y sentenciar a su amigo y compañero político de partido (A la mejor quiere desaparecer la Suprema Corte de Justicia Nación, para él mismo ser el que juzgue y sentencie). “Nosotros tenemos toda la confianza al gobernador de Sinaloa y además lo felicito porque dio la cara, no dejó pasar ni un día” dijo en la mañanera del día siguiente. Viviendo en otro mundo, el presidente, fue más allá: “lo más importante es que hay paz y tranquilidad en el país”, cuando no se salva ningún estado de México que no padece asesinatos, secuestros, cobro de derecho de piso, retenes de los narcos que extorsionan a todo aquel que pasa por ahí.

Esta carta del Mayo Zambada es la primera de otras que han puesto a temblar al presidente López Obrador, ya que el mayo era el que “negociaba” los apoyos a los políticos para sus campañas y para que no les faltara el efectivo.

Lic. Contador Público, Presidente de Grupo Mathasa y Consejero Estatal Vitalicio Del PAN

glujanp@mathasa.com.mx