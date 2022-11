La cerrazón de Morena y sus aliados en el Presupuesto de Egresos de la Federación

De nueva cuenta las y los diputados de Morena y sus aliados no hicieron más que obedecer las instrucciones del inquilino de palacio, definitivamente su función es ser la Oficialía de Partes del Ejecutivo, no palpan las necesidades de las personas, no escuchan argumentos de ninguna índole, y mienten descaradamente al pueblo de México. Los datos que presentan son fantasiosos e irreales, dicen que la inflación para el año venidero estará en 3.2 por ciento, que el crecimiento económico del país será del 3 por ciento, aunque el mismo Banco de México diga que si bien nos va éste será de sólo el 1.6 por ciento.

Morena y sus aliados se rompen las vestiduras diciendo su tan trillada frase “primero los pobres”, tan primero que suman más de cuatro millones en el país desde el comienzo de este sexenio a la fecha, han eliminado programas sociales que tenían un beneficio directo en la población, como el Seguro Popular, estancias infantiles, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Fortaseg; ¿a cambio de qué? de programas clientelares y con fines electorales que les puedan garantizar la permanencia en el poder, sin importar las consecuencias a corto y largo plazo.

Este gobierno no quiere ver la realidad de nuestro país y en lo único que se preocupa es por despilfarrar el presupuesto para sus obras faraónicas, ahí sí no hay austeridad, para el opaco e inoperante programa Sembrando Vida más de 37 mil millones de pesos, para su Tren Maya más de 143 mil millones de pesos, y su refinería ya inaugurada más de 47 mil millones de pesos, el derroche es enorme y se están acabando todo, fondos, fideicomisos y ahorros con los que contaba el país.

Se nota que no recorren sus distritos, que no platican con la gente y la prueba está dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, tan sólo hay que analizar cómo viene, el presupuesto para el campo, educación, madres trabajadoras emprendedoras, deportistas, está en total abandono. En cuanto a la salud se contempla una disminución del 4 por ciento respecto a lo aprobado para el año 2022.

Cómo puede ser esto posible si los hospitales, las clínicas se encuentran en condiciones de precariedad, no hay medicamentos, insumos, especialistas, ni siquiera una caldera para calentar el agua. Los salarios y condiciones de trabajo del personal médico como enfermeras y enfermeros son indignos siendo que, gracias al desempeño de su profesión, el sistema de salud se mantiene en pie pues son quienes están con los pacientes las 24 horas del día.

Por ello presenté diversas propuestas para modificar el presupuesto para ampliar los recursos en materia de salud, personas con discapacidad, jóvenes, oficinas de atención a trámites para microempresarios, sin embargo, la cerrazón de la mayoría oficialista dentro de la Cámara de Diputados no permitió que esta y todas las propuestas presentadas por la oposición fueran aceptadas.