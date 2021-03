La colonia Defensa Popular (CDP)

Quiubo profe, ¿qué hace por acá?

Pues toreando la muerte, pero ni modo, hay que surtir la despensa, ¿y tú no tienes miedo a contagiarte?

Mire, no quiero ser payaso si le digo que no le temo a la muerte. Ya lo sabía, pero lo confirmé estos meses en que se advirtió: a casita o al panteón. Yo no siento miedo. Quizá se deba a que crecí en esta colonia, la CDP, donde dicen que matan y entierran. La he librado porque estuve en medio de tiroteos, me escondí en el arroyo y seguí viviendo como si nada, y aunque a un compañero le sacaron un ojo, no dejé de salir, no dejé de vivir.

De una de las balaceras lo único que recuerdo es el montón de espinas que se clavaron en mi espalda y al Juanillo herido con el pantalón ensangrentado. Nos agarró un grupo contrario y escapamos por terrenos conocidos. Lo invité a las tripitas de la Industrial, donde no pasaba nada, otra parte de la ciudad donde la vida comía tripas y tacos de bistek.

Ahora, con epidemia y todo diariamente salimos a la calle. En el día se ve mucha gente y en la noche cuando me veo con la Rebeca, nos orillamos por rumbo al arroyo cada día más lleno de basura, pero, en fin, ahí no molesta “la tira”. Allí fumamos, tomamos algunos tragos y soñamos en el presente, porque para personas como nosotros no hay futuro.

Nos gusta ver lo que nos rodea: chozas a medio construir, mezquites y lilas floreciendo, trochiles y en el arroyo un charco de agua. La CDP ya estaba igual de jodida desde antes de la epidemia y el charco en el arroyo anuncia que tal vez llueva. Conserva la belleza de todo aquello que pierde su función y está allí porque el destino así lo quiso, como un remanso de otra era que sobresale en medio de la tragedia.

Rebeca y yo tal vez somos ese charco, nos secamos quizás para no llorar. No importa, hay que vivir el presente, no tenemos otra cosa y no por el coronavirus sino por la pobreza, los grupos criminales, la salud mal atendida. No tenemos prisa, ¿para qué?

Luego el retorno a casa. Sus miserias, los eternos conflictos por la falta de dinero, los reproches y un sinfín de situaciones. Procuro desinfectarme, lavo mis manos y el retazo de jabón escapa y no lo hallo. Me preparo para otro regaño.

No le temo a la muerte. Soy parte de esos cuerpos extraños que la sociedad trata en cualquier circunstancia como ciudadanos de segunda. Somos el virus: los malandros, los incorregibles, los que debieran colgar en la plaza unos pocos como escarmiento. Mutamos, sobrevivimos, no hay anticuerpo que nos detenga.

Estamos inmunizadas a cualquier tragedia, porque nuestras vidas han sido: pobreza, hambre, consumo, vida en la calle, cárcel, síntomas y secuelas de un sistema injusto. Por eso la epidemia me la paso por no sé dónde. ¿Obediencia? ¿Podrían asegurarnos una vida equitativa bajo la realidad de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte? N’ombre, para nada.

El mundo, con o sin coronavirus, no será diferente para mí y para cientos de miles como yo. ¿A quién verdaderamente podría interesarle que fuera diferente?