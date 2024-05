La columna 

Escándalo de corrupción Zaldívar-Alpízar: ¿el contubernio con López Obrador?.

Cuauhtémoc Cárdenas pone en evidencia al gobierno de AMLO y desnuda a la “4T”.





Resurgió el escándalo en el que se ha visto involucrado el ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien ahora colabora en la campaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum. Los audios difundidos por Televisa, en los que se escucha a Carlos Alpízar -ex Secretario General del Consejo de la Judicatura Federal y cercano colaborador del entonces Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar- presionando a un magistrado para que emitiera una sentencia acorde a los designios de Zaldívar y el Presidente (¿de la República?), confirma las sospechas del vínculo de corrupción que ató a Zaldívar con López Obrador durante la titularidad del Poder Judicial representado por aquél, pero manejado por éste.





Zaldívar y Alpízar han tratado de desvirtuar la autenticidad de dichas grabaciones, pretendiendo además adjudicar la responsabilidad de la difusión de las mismas a Norma Piña, actual Ministra Presidenta de la SCJN, pero los intentos de ambos por demostrar su honradez no resultan verosímiles ni convincentes. Pese a que han dicho que todo obedece a intereses político-electorales en virtud del actual proceso electoral, lo cierto es que cada vez son mayores las sospechas respecto a la integridad moral de Zaldívar durante su ejercicio al frente del Poder Judicial.





El escándalo Zaldívar-Alpízar afecta las imágenes personales de Zaldívar y su exsubordinado así como la de la campaña de Claudia Sheinbaum, y por supuesto también la del gobierno de López Obrador, a quien connotados periodistas, analistas políticos e intelectuales reiteradamente le han cuestionado la superficialidad con la que descalifica a sus opositores y minimiza las acusaciones de corrupción y malos manejos que han aflorado durante su sexenio.





La llamada “Cuarta Transformación” (4T) ha sido puesta en evidencia por Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los líderes morales de la izquierda mexicana y cercano amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En reciente entrevista otorgada a El Universal, Cárdenas hizo declaraciones que reprueban el desempeño del actual presidente de México, así como su supuesto proyecto de nación, mercadotécnicamente denominado “Cuarta Transformación”.





Respecto al tema de seguridad Cárdenas afirmó que ve un país inseguro, con mayor violencia e incremento en el número de homicidios y extorsiones; y expresó que la política de “abrazos y no balazos” no ha dado resultados. Además, reveló que ve un México en el que se registra un retroceso económico, así como profundas diferencias en el aspecto social. Esto permite interpretar que desde el punto de vista del conocido líder izquierdista el ejercicio de gobierno de López Obrador ha fracasado.

Asimismo, Cárdenas desnudó a la supuesta “4T”, pues dijo: "No conozco ningún documento que diga qué es la Cuarta Transformación, de qué va. No conozco un proyecto de nación, por lo tanto no sé qué es lo que se busque”. Estas manifestaciones tienen gran peso, pues no proceden de los críticos de López Obrador a los que éste llama “adversarios conservadores”, sino de su amigo y correligionario, Cuahtémoc Cárdenas.





