La columna | Mario Mata: el agua, nuestro reto más grande

POR CARLOS JARAMILLO VELA





Recientemente, el ingeniero Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS), se reunió con los miembros de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C., que preside el licenciado Alejandro Rueda Moreno. En dicho encuentro, el funcionario estatal expuso la situación hídrica del estado de Chihuahua, así como las responsabilidades y el quehacer de la JCAS, y de los organismos operadores que dependen de ésta.

Tal evento forma parte de una serie de acercamientos que el director de la JCAS viene sosteniendo con grupos de la sociedad, a fin de informar y concientizar sobre la situación que actualmente guarda en nuestra entidad tanto la existencia del recurso natural agua, así como respecto a las políticas públicas, la infraestructura y los servicios que giran en torno al vital insumo. Mario Mata aseveró que nuestro reto más grande es lograr una eficiente gestión integral del agua, ya que si no adquirimos conciencia y si no actuamos todos para evitar el agotamiento del líquido, pronto llegaremos al “día cero”, en que no contaremos con el preciado recurso. Reveló que para atender esta asignatura la administración de la gobernadora María Eugenia Campos da ejecución al Plan Estatal Hídrico 2040 del Estado de Chihuahua (PEH 2040), el cual constituye un modelo único en el país, y tiene como objetivo principal garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones de chihuahuenses que vendrán a sucedernos.

Asimismo, el ingeniero Mata explicó que con motivo de las obras y acciones a ejecutar dentro de dicho plan, durante el presente año 2023 se invertirán 2 mil 63 millones de pesos, y que la inversión programada a lo largo de la vigencia de este visionario proyecto asciende a 69 mil 700 millones de pesos. Además, externó que los seis objetivos específicos del PEH 2040 son: 1. Garantizar la seguridad hídrica del estado, 2. Incentivar el uso racional del agua en la agricultura, 3. Garantizar el derecho humano al agua, 4. Incentivar la gobernanza y gobernabilidad, 5. Reducir el riesgo ante fenómenos meteorológicos, 6. Promover la educación, investigación e innovación en temas hídricos.

Al ser el agua un recurso natural cada día más escaso, su importancia resulta prioritaria, desde los puntos de vista económico, político, social y ambiental. Por ello, sin ambages, Mario Mata dijo que las ciudades de Juárez y Chihuahua serán inviables si no se les garantiza el abasto de agua. Con igual preocupación, el funcionario estatal manifestó que ante el agotamiento de los mantos freáticos -aguas subterráneas, extraídas con pozos-, a través de los cuales se realiza la dotación de agua para consumo urbano, debemos migrar hacia el uso de aguas superficiales –aguas de presas, lagos y ríos-, para satisfacer dicho consumo. Al hablar del riesgo real de agotamiento del agua para riego agrícola, el funcionario precisó la conveniencia de hacer un uso racional de la misma, mediante sistemas de riego por goteo, manejados adecuadamente, así como a través del riego con agua tratada.

Asimismo, el ingeniero Mata reveló que: se encuentran sobreexplotados 42 de los 61 acuíferos del estado; el 50% de los pozos agrícolas en la entidad fueron perforados sin permiso; la tremenda tala inmoderada del bosque, que ocurre en la Sierra Tarahumara, está destruyendo nuestra “fábrica de agua”. A Mario Mata le asisten la visión y la razón; hoy y en el porvenir el mayor y más importante reto para Chihuahua es la conservación de su agua.





