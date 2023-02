La constitución y la economía

El día 5 de Febrero celebramos nuestra carta magna. Esta CM es básicamente una serie de reglas a las cuales nos debemos sujetar todos para transitar en armonía en este mosaico cultural llamado México. No es palabra divina y prueba de ello es que la cambian constantemente. ¿Quiénes cambian estas reglas? Básicamente los grupos que dominan en ese momento la esfera del poder económico. Si dominan tiranos le llaman socialismo o comunismo y cambian las normas para que todo lo que hagan se encuentre dentro de la aceptación social; si dominan aristócratas burgueses le llaman capitalismo y las modifican con el mismo fin. ¿Qué buscan? Básicamente más poder, más dinero. Después de la Revolución Mexicana un grupo de personas nacionalistas se empoderó y cambió las leyes para que todo fuera “de la nación”, claro que la nación era administrada por ellos; Algunos se enriquecieron y muchos se empobrecieron y para consolidar esa riqueza pasamos al capitalismo; la banca y los grandes consorcios (que venían de la etapa anterior), privatizaron la nación y nuevamente cambiaron las reglas para que todo fluyera en mejora de sus intereses. Apareció la “igualdad”, se mejoró la productividad, con la mujer en las fábricas se acabaron las huelgas; apareció la diversidad de género y se le dio una salida a la tensión social, etc., Todo eso y mucho más incrementó la riqueza de unas cuantas personas y mediante la manipulación se nos orientó hacia un estado de confort y la aceptación ética y moral de ese sistema; llegó la época de los gobiernos piratas donde los filibusteros ascendieron al poder. Para ello se inventaron los derechos humanos que defendían a los criminales. Sacaron a los bandidos de la cárcel con decretos. Unos pocos más se enriquecieron inconmensurablemente. La Constitución Mexicana no tiene principios sublimes, tiene objetivos bien planteados en base al estado económico del momento y los jueces no juzgan con sabiduría los hechos, sólo ratifican o niegan lo que otros escribieron. La idea es poder transformar las leyes un día sí y el otro también en beneficio de la clase dominante en turno. Hoy es época de aviesos, todos los gobernantes de cualquier nivel (federal, estatal y municipal), se meten en otros poderes, usurpan y entran al pillaje, a donde señale su dedo, ponen cláusulas de seguridad nacional y no rinden cuentas del saqueo, etc., se trata de nuevas reglas para nuevos ricos. Ejemplo: La semana pasada un banco hizo uso de la ley (y la fuerza), para posesionarse de una casa hipotecada de un matrimonio octogenario. Rápido los echaron a la calle, la ley los ampara. Este matrimonio invirtió todo lo que tenía en Aras y jamás verán regresar su patrimonio, la ley se los impide, sistema hecho a modo para que los financieros siempre ganen. Ahora los abogados que los defienden al no saber cómo progresar sólo les dan largas a los afectados, ahí está lo dicho. Estas leyes son las que debieran cambiar, no las electorales, ahora los afectados son botín político simplemente.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twiter: @Scalees42\u0009facebook: Valente de la Peña