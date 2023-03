La constitucionalidad es primero

El freno de la Suprema Corte al llamado Plan B pone de manifiesto que la tesis de pesos y contrapesos propuesta por Montesquieu es precisamente para evitar el exceso de poder, mantener el equilibrio y cuidar la convivencia social; lo anterior, tomando como base y, no como capricho, el respeto irrestricto a la Constitución.

Es de reconocer el esfuerzo que la sociedad, partidos políticos e instituciones electorales realizan para evitar que esta reforma regresiva afecte la democracia en México; la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la suspensión se otorgó debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.

La resolución señala que la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que por lo que se refiere a Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía; es decir, deja patente que los actos legislativos aprobados, tienen un dejo violatorio de las libertades electorales que tenemos los mexicanos, el desarrollo democrático de Mexico se ve atacado por el llamado Plan B. Destaca que la Controversia Constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral, en este recurso, impugna 200 artículos de la reforma electoral por vulnerar 25 disposiciones de la Carta Magna relativas a derechos laborales de los empleados del INE y derechos políticos de la ciudadanía; es decir, la resolución suspende el proceso de reestructuración del árbitro electoral y el despido masivo de funcionarios que se empezaba a instrumentar; las cosas que quedan en el estado en el que se encontraban antes del albazo legislativo.

La reacción del Gobierno no ha hecho esperar, desde la expresión de que la Suprema Corte es parte de la mafia del poder, hasta señalamientos sobre el proceder personal de quien sustentó la resolución; no cabe duda que la narrativa del poder público y de Morena no cambiará, seguir enfrentando a la sociedad, a las instituciones y debilitar el Estado de Derecho son las premisas que sustentan su actuar.

Estoy convencido que este es un paso importante en el combate al autoritarismo que pretende instaurarse de manera permanente en el país; es preciso estar atentos al Plan C que esté cocinándose en la designación de consejeros del INE, proceso que está en la Cámara de los Diputados, mismo que ha sido cuestionado por legisladores de oposición en virtud de la cercanía de algunos aspirantes a la mal llamada cuarta transformación. La ruta sigue siendo fortalecer una coalición opositora, sin mezquindades, con ánimo de suma de propósitos; sino es así los riesgos como país son muchos y como se dice popularmente, “no lloremos mañana lo que no supimos defender en el presente”.





Alex Domínguez