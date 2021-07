¿La consulta popular? Una mirada optimista desde la justicia transicional

Por: Laura Cristina Acosta Reaza

Seguramente usted ha escuchado hablar ya a estas alturas sobre una consulta a la que todas y todos los electores mexicanos estamos convocados este primero de agosto. ¿No es así? pues déjeme insistir, y es que si cambiamos el concepto “Consulta Popular” por el de “Juicio a Ex Presidentes” entonces sabrá a qué me refiero. Porque aunque -idealmente- una cosa no debería tener nada que ver con la otra, en nuestro País, si es así.

De acuerdo al portal oficial del I.N.E. la Consulta Popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.

Recordará usted entonces, que en diversos escenarios el Presidente de la República manifestó su postura respecto de enjuiciar o no a Expresidentes, la cual rezaba al son de un “yo prefiero perdonarlos, pero que el pueblo decida” como si las conductas delictivas -a priori- dependieran del perdón de una Autoridad, o como si los derechos de las víctimas fueran susceptibles de suprimirse si así lo eligiera el pueblo -o quien sea-.

Así que tras difundirse la postura del primer mandatario, grupos de personas comenzaron a recolectar firmas en búsqueda de apoyo para que si se enjuicie a los expresidentes, vamos, que eso del perdón… no les interesaba. Ante esto, fue el mismo Presidente actual quien inició de manera formal el proceso de consulta, proponiendo la pregunta para las y los mexicanos sobre la intención de enjuiciar a diversos expresidentes.

Y bueno… es así como se abre el telón de esta puesta en escena llamada “La Consulta Popular” déjeme platicarle rápidamente, ahora sí, de que se trata y a que me refiero con esto de la mirada optimista desde la Justicia Transicional:

Primero, es importante saber que en México nunca antes se había empleado este mecanismo de “Democracia Directa” que no es un invento u ocurrencia, pues están previstos en el artículo 35 de nuestra Constitución.

La Democracia Directa, implica aquellas formas de participación en las que la ciudadanía decide y externa -directamente- en las urnas su postura sobre un tema de trascendencia nacional.

Por supuesto que hay corrientes a favor y en contra de estos mecanismos, las que estan a favor se centran en que la democracia directa aumenta el compromiso y participación de la ciudadanía con la toma de decisiones. Quienes critican, dicen que no es prudente que un ciudadano promedio tome decisiones que exigen un alto nivel de especialización o son de alta complejidad… ¿Usted con quien se identifica?

Y bueno, claro que como todo procedimiento constitucional y legal, tiene sus formas y uno de los requisitos para este mecanismo es que la pregunta a consultarse se someta al estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre su constitucionalidad, o sea, que nos diga si la pregunta pretendida es válida conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna.

En este caso, la Suprema Corte dijo que la materia de la Consulta Popular si es acorde al marco Constitucional, pero que la pregunta propuesta por el Presidente no lo era. Así que para no decir que no, dijo: “si, pero no” es decir, en resumen: Vamos con la consulta, pero cambiemos la pregunta.

¿Y qué se va a preguntar entonces?

De acuerdo a nuestra Ley Federal de Consulta Popular, la pregunta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

¿Y por qué retomo lo que dice la Ley? bueno, aparte de porque es la ley -y hay que cumplirla- es porque a mi criterio, la pregunta ya modificada por la Corte, es un tanto… ambigua. Es también poco clara en su redacción pero sobre todo, poco clara en sus implicaciones. Pero no quiero imponer nada, déjeme presentarle a -La Pregunta- y después seguimos:

¿ Est á s de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones pol í ticas tomadas en los a ñ os pasados por los actores pol í ticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles v í ctimas?

¡Listo! Ahora usted sabe que le van a preguntar el primer domingo de agosto.

Y ahora, antes de terminar, a qué me refiero con Justicia Transicional:

Pues efectivamente como usted está pensando, se refiere a las Transiciones, a los procesos de Tránsito de un estado de cosas, a otro. Así de simple. La justicia transicional, puede ser definida entonces como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores.[1]

Los pilares de la Justicia de Transición son cuatro: verdad, justicia, reparación y no repetición. Se ha implementado en Países que transitan de un estado dictatorial a uno democratico, o aquellos que tras un conflicto armado que generó múltiples violaciones a derechos humanos -y con ello múltiples víctimas- así como instituciones incapaces de soportar las investigaciones, procesos, sanciones, y por supuesto, de dar atención y reparar integralmente a las víctimas -que es lo importante-.

¿Y cómo se relaciona la Consulta Popular con la Justicia Transicional?

Es sencillo -siendo optimistas- pues los procesos de transición para consolidarse utilizan herramientas que involucran a las víctimas en la toma de decisiones y que buscan no solo la atención y reparación integral a estas, sino su participación activa durante la transición.

Una de estas herramientas, son las “Comisiones de la Verdad” las cuales integran a grupos de personas expertas en múltiples disciplinas con la encomienda de investigar, documentar y reconocer oficialmente aquellas atrocidades y violaciones más graves a derechos humanos cometidas durante cierta temporalidad.

Las Comisiones de la Verdad, sin embargo, no son un Tribunal que sanciona o una Fiscalía que investiga y procesa, estas Comisiones son complementarias a la justicia penal, -de la que su cumplimiento jamás debería ser consultado-.

El actuar de las Comisiones constituye la documentación adecuada y confiable sobre graves violaciones a derechos humanos, sus actores, sus víctimas y sus contextos; y si bien no implican el enjuiciamiento o la condena a las personas responsables, si constituyen un serio precedente para iniciar con los procesos penales necesarios cuando se documenta y confirma la comisión de estos crímenes, así como el empoderamiento y un acto de reparación para las víctimas.

De modo que si analizamos la pregunta de la Consulta Popular, nos damos cuenta que estamos ante la posibilidad de emprender procesos de esclarecimiento sobre decisiones políticas tomadas en el pasado. Y que bajo la visión optimista de la que he hablado, podría -y solo podría- significar el establecimiento de Comisiones de la Verdad en nuestro país.

Pues si bien, no hay claridad sobre lo que pudiera implicar la Consulta, sobre los actores a quien se le iniciaran dichos procesos de esclarecimiento, sobre qué tipo de decisiones políticas son las que interesan y por supuesto tampoco hay claridad sobre qué significa “el pasado”... ¿pueden ser 6 años, 12, 48, más, menos? no lo sabemos.

Lo que por ahora sí sabemos, es que el primer domingo de agosto, a solo unas semanas de haber salido a votar por múltiples cargos de elección popular en los 32 estados del país, seremos testigos presenciales de la primer Consulta Popular en México, sabemos que tenemos la opción de salir a decidir directamente en las urnas si queremos o no queremos que sean iniciados procesos de esclarecimiento por decisiones políticas del pasado -lo que para nada significa enjuiciar a ex presidentes- sabemos también que si la participación ciudadana es menor del 40% del electorado la Consulta no será vinculante.

Y… ¿por qué no? -Siendo muy optimistas- sabemos que estaremos ante la primer acción formalizada y legal de lo que pudiera ser el inicio de un anhelado proceso de Justicia Transicional en México.





[1] Ruti G. Teitel. (2003) Genealogía de la Justicia Transicional. Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, pp. 69-94.

lc.areaza@gmail.com