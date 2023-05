La corte a consulta

El nuevo despropósito del Presidente y de su partido, Morena, es realizar una consulta popular, el año que entra, para que su pueblo bueno determine si se deben elegir por voto directo de los ciudadanos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo dijo en su conferencia de la mañana y el grupo parlamentario morenista, lo hizo desde la Cámara de Diputados. Siguen empecinados en la intención de acabar con los contrapesos al ejercicio del poder. Así son de antidemocráticos estos corruptos.





Para el Presidente López y Morena todo aquello que los contradice está mal. No acepta una visión distinta a la suya, provenga de donde provenga. Las instituciones del país, sólo están bien, cuando le acomodan, en cambio, cuando le contradicen se lanza contra ellas para desaparecerlas o controlarlas. La Corte está en la mira, de eso ya no cabe duda.





Para el Presidente Lopez Obrador la Suprema Corte de Justicia de la Nación está podrida y solo sirve a los potentados y a los delincuentes. Así lo afirmó. De ese nivel su intolerancia y cerrazón. Sus palabras no solo son prueba de su falta de respeto, también lo son de su ignorancia, pues es falso y temerario realizar una afirmación como esa, al contrario, precisamente por esa resistencia que ha mostrado a los embates presidenciales podemos afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está podrida y mucho al servicio de los delincuentes, de los potentados o del Presidente.





“¿Quieres que se elijan a los jueces, magistrados, ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o no.” Está debe ser la pregunta, según su opinión, toda vez que, hace unos días, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados informó que propondrá la celebración de una consulta popular en agosto de 2024 para que la ciudadanía decida si los once ministros de la Suprema Corte deben ser electos por voto directo en las urnas. Algo que sería completamente aberrante.





De hecho, el solo hecho de que se atrevan a plantear seriamente a algo así, ya es aberrante, pues es la clara muestra de la falta de respeto que tienen por las instituciones de nuestro país y de lo antidemocrático de su talante.





Es una pena, y un peligro enorme, que el país esté en manos de personas con este tipo de pensamientos. Es muy peligroso normalizar y aceptar este tipo de dichos o expresiones que, terminan para nuestro mal, materializadas y lo mismo redundan en la construcción de un tren, la pérdida de de una inversión millonaria o la inaplicación de la ley.





“Por qué no preguntarle a la gente, por qué no consultar a los ciudadanos y que los expertos, constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones también podamos argumentar de la importancia de que los ministros, magistrados, jueces, sean electos, los elija el pueblo con voto universal, directo, secreto, que no los elija la élite del poder, sino que sea el pueblo"; con esto lo sentenció. Así de peligrosos son sus dicho y de elementales su razonamientos. Justo por eso hay que estar desde ya muy pendientes.





