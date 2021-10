Me parece que la Cruz Misionera fue una atracción en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, que se llevó a cabo del 5 al 12 de septiembre de 2021. Luego estuvo colocada en la misa que el papa Francisco celebró para la clausura del Congreso.

Estuve siguiendo a la Cruz durante las conferencias del Congreso Eucarístico. La Cruz estaba siempre a la espalda de los conferenciantes. Dos televisoras estuvieron transmitiendo el Congreso: la EWNT, televisión católica, y la ESNE, una estación sostenida por los Sembradores. Son televisiones de la Iglesia. Pude seguir el Congreso 52, y tomé datos en las madrugadas. Y ahí estaba la Cruz. Luego en el presbiterio de la clausura del Congreso, ahí estaba la Cruz a la derecha del altar. Llamaba la atención, porque era una Cruz de madera, sin el Cristo crucificado. Pero la Cruz no tenía líneas rectas. Se veía disfumada, sin entorno claro. Una Cruz sin líneas claras tenía que llamar la atención. Me fui detrás de la Cruz, y hallé su historia. Es lo que quiero dar a conocer en este artículo. Es una Cruz de madera de roble. Tiene 3 metros y 20 centímetros de altura. No es una Cruz lisa. Por el frente tiene figuras metálicas de bronce, que son como lianas de árboles. Estas lianas son las que se salen de las medidas de la Cruz. Por eso parece que tiene unas orillas borrosas.

La Cruz Misionera no fue fabricada para el Congreso Eucarístico de Budapest. Ya existía. Se aprovechó para adornar el altar de la clausura del Congreso, y se aprovechó también para adornar el foro de las conferencias del Congreso. La Cruz nació con el nombre “Cruz Misionera”, porque fue creada en 2007 para la Misión Misionera de la Ciudad de Budapest.

No es sólo una Cruz, es un relicario, es decir tiene reliquias de 27 santos que han vivido en la región de Hungría. Hungría nació con independencia en el año 1000. En el cruce de los dos brazos de la Cruz hay una caja de plata. Esa caja tiene reliquias de la Santa Cruz hallada en Israel por santa Elena. Luego las lianas que se alargaban, en sus extremos tenían un punto donde estaban las reliquias de un santo. Pasado el acto misional, la Cruz Misionera se colocó en la basílica de Esztergom. Es la más antigua, está en el alto de Budapest. Está dedicada a María. Tiene una construcción clásica. Es un templo histórico. De la Basílica se tomó la Cruz Misionera y durante el Congreso Eucarístico de 2021 estuvo en el local de las conferencias, y en la misa de clausura del Congreso.

La Cruz Misionera fue construida por Csaba Ozsvari, un orfebre húngaro, que trabajaba a la perfección los metales preciosos. Estudió en la Universidad de Hungría. Ferviente católico. Se dedicó a enriquecer la liturgia, los artes sagrados, los vasos sagrados, los ornamentos, las coronas de los pastores de la liturgia bizantina, coronas para Cristo, Para María, para los santos, las iglesias, los libros y los objetos sagrados… Fue incansable en su trabajo. Los cardenales y los obispos preferían los trabajos del orfebre. Le hizo al papa Juan Pablo II varios trabajos. El papa Benedicto usaba un pectoral construido por Ozsvari. Su obra más significada fue la Cruz Misionera. El Papa Francisco bendijo la Cruz Misionera. El orfebre murió en 2009. No le tocó conocer el lugar preferido de su Cruz, en el Congreso Eucarístico Internacional. Murió acompañado por su familia y por la Iglesia húngara. La Confederación Episcopal de Hungría lo premió con un premio póstumo por las obras santas fabricadas para la Iglesia.