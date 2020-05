La cuarta destrucción

No cabe duda de que la 4T viene a destruir todas las instituciones, empleos y todo el bienestar que teníamos hasta hace 17 meses. Son los lineamientos del foro de Sao Paulo, formado por Cuba, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Bolivia de Evo Morales, del cual Morena es miembro y muy importante, reconocido por Maduro de Venezuela. Puros fichitas que han llevado a la desgracia a sus países.

En campaña AMLO decía que él iba a hacer crecer el PIB un 6%. Ya de presidente le bajó al 4% y meses después, cuando todas las instituciones financieras pronosticaban crecimiento cero y AMLO las descalifica muy a su estilo grosero y amenazador, él dice que ya estábamos creciendo 3%. Cerca del cierre de año dijo que creceríamos un 2%. Sorpresa al cierre de su primer año, el crecimiento del país fue de menos 0.1%.

Según el Inegi, organismo del Gobierno Federal, los primeros tres meses de este año 2020, México creció su PIB en un menos 2.4%, esto antes de abril, que fue el cierre de la mayor parte de las empresas, con el llamado de “Quédate en casa”, que después de burlarse de la pandemia mundial del coronavirus, el mismo AMLO reconoce su error y pide quedarse en casa. Esto quiere decir que ya estamos en una recesión económica de proporciones enormes, ya que el PIB para fin de año puede llegar a dos dígitos, situación que hace décadas no veíamos.

Además, el hombre sigue entercado en que él sólo va a ayudar a los pobres, sin darse cuenta que al cerrar o quebrar las empresa pequeñas, medianas o grandes, no van a pagar impuestos por no funcionar, ni el IVA, ni el ISR, así que se le va a acabar el dinero para darle a los pobres, a los ninis, a los adultos mayores, que lo hace no de buena gente, sino para tener votos asegurados y entonces sí que será un caos. El CCE le propuso acudir al FMI y conseguir un préstamo para apoyar a las empresas y que no se pierdan los empleos y la respuesta de este señor fue: “Ni lo sueñen”, aunque acaban de colocar bonos del Gobierno en las bolsas de valores internacionales por 6 mil millones de dólares. Esto es deuda, que a la mejor AMLO no sabe.

Por eso está pidiendo a la Cámara de Diputados que lo dejen manejar el presupuesto de la nación como si fuera de su propiedad, pero afortunadamente hasta los de su partido no apoyaron esta iniciativa, hasta ahora, quién sabe qué presión les vaya a meter, ojalá que resistan, porque este señor se quiere apropiar de nuestro país y destruirlo, es como el que le quiebra las piernas a alguien y luego el golpeado tiene que agradecerle que le regale las muletas ¡de eso se trata todo!

Ahora resulta que el PIB, que es un medidor muy preciso que tienen todos los países para medir su economía, dice el señor que ya es obsoleto, que se debe de cambiar por bienestar, y en vez de crecimiento, hablar de desarrollo, en vez de lo material, pensar en lo espiritual.

Entonces vamos dejando lo material a un lado y vamos a pagarle los impuestos al Gobierno Federal con estampitas de la Virgen o mandándole tres Avemarías y tres Padrenuestros, a ver si le parece bien.

La cuarta destrucción está en marcha, depende de nosotros si lo permitimos.