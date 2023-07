La declaración “facilona”

Por: Lilia Aguilar Gil





No hay otra manera de calificar la reciente entrevista entre el periodista Carlos Loret de Mola y la gobernadora Maru Campos. Él haciendo su chamba, con cada gobernador que ha entrevistado les lanza la pregunta recurrente: ¿El gobierno federal quiere crear esta crisis?, y ella simplemente cayó y no hizo más que darle todo lo que él quería sin importarle ya lo mal que estaba quedando y lo irresponsable que se estaba viendo. Las autoridades no estamos para culpar a los demás, tenemos que resolver, mínimo, lo que prometió en campaña…mínimo.





Loret de Mola emergió este sexenio como el periodista de la oposición, su “trabajo” ha sido buscar “evidencias” para alimentar su obsesión con todo lo que el gobierno federal representa, y en cada oportunidad que tiene, busca validación con sus entrevistados. Ahí está la entrevista que le hizo a Samuel García, gobernador de Nuevo León, a quien, fácil, le hizo la misma pregunta 5 o 6 veces, en donde trató que este gobernador de oposición le dijera que si, que todos los problemas de Nuevo León son por culpa de la Federación, y qué hizo Samuel, ser de menos más responsable, lo que provocó que jamás cayera en la declaración fácil que Loret buscaba.





Al contrario, le explicó que los problemas pasan por su administración y le comentaba lo que hace para resolverlos, y así logró que el periodista se diera por vencido y dejara de buscar la respuesta que él quería. Una salida mucho muy decente, pues caer en el juego de lo que el otro quiere escuchar, es bastante deshonesto, incluso con una misma.





Ahora, ¿de qué cosas tiene la culpa la administración federal según la gobernadora? Primero comentó el tema de la migración, señaló que “no es normal el flujo de 35 mil migrantes (cruzando desde EEUU) solo por Juárez”. Vaya, está fue la respuesta más facilona de todas. Parece que en el gobierno estatal no hay análisis geopolítico, que no hay capacidad de tener claro que México es un país de paso y el vecino más próximo que Estados Unidos tiene al sur de su frontera y que si los miles de migrantes se quedan de este lado de la frontera es porque solamente están esperando la oportunidad para cruzar, y que está puede llegar mañana o después de meses y no lo que sugirió ella, azuzada por el periodista, acerca de que quizás la Federación les está diciendo a los migrantes que se vayan por Juárez para complicarle la vida a la gobernadora.





Otro ejemplo es el tema del agua, y que es tan complejo porque se trata de un recurso natural que escasea y que es esencial en la vida productiva del país y del mundo. Ella, otra vez azuzada por el periodista, señala que Nuevo León y Tamaulipas están “presionando”, a parte de la complicada deuda que se tiene con Estados Unidos en este tema. Cuando en la realidad esté complicado tema tiene décadas, las cual agudizó el ex gobernador priísta Patricio Martínez, quien en 2003 se negó a entregar el agua correspondiente al tratado. Aquí el tema es resolver, es decir, que Chihuahua sea capaz de conservar el agua pero no desde una denuncia que no resuelve nada, sino a través de una negociación justa para todos.





El último ejemplo, la violencia y el narcotráfico desatado en el gobierno de Felipe Calderón y que venimos arrastrando en Chihuahua. Acá la situación también es clara, la proliferación de nuevas células del crimen organizado obedece a esa pandemia que creó Calderón y que sigue siendo un reto para la seguridad nacional. ¿Y qué ha hecho Chihuahua desde el gobierno estatal? Nada, aaah si, la Torre Centinela, proyecto estrella que nos costará carísimo y del cual no tenemos certeza de que sea la solución para lo que necesitamos.





A casi la mitad de su gobierno, ya debería saber que estas entrevistas sólo le sirven al entrevistador, a ella no le hacen ningún favor, es más, evidencian su falta de sentido de responsabilidad y desde su imaginario, la visión que tiene de “gobierno federal malo”, y “yo gobernadora buena”, ya ni los mas ilusos se la compran.