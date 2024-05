La democracia lleva a la libertad económica

Hoy quisiera hablar de la investigación publicada en el 2012 “Does democratization facilitate economic liberalization », la democracia facilita la liberalización económica? de Martin Rode (Universidad de Cantabria) y James D. Gwartney † (Universidad Estatal de Florida) Descanse en Paz.

Los autores se interesan en la cuestión de qué tipo de régimen político pueden llevar al desarrollo económico. Varios autores habían demostrado que un entorno institucional consistente con la libertad económica lleva a un mejor desempeño económico a largo plazo.

Los autores responden a críticos que son escépticos de la democracia. Los autores indican que el desarrollo institucional es bueno para el desarrollo económico. Las decisiones hechas con consenso dan legitimidad, y mejoran la habilidad de implementar reformas económicas trascendentales.

Si bien ya existían varios estudios sobre la relación entre democracia y libertad económica entre otros como: de Haan and Sturm (2003), Lundström (2005), Pitlik y Wirth (2003) Pitlik (2008) Vanssay y Spindler (2002) Vanssay et al. (2005) y Lawson y Clark (2010) quienes encontraron que mayor democracia tiene un efecto positivo en la libertad económica. El estudio de Rode y Gwarney enriquece la teoría, ya que examina el impacto potencial de las transiciones democráticas en la liberalización económica, lo que no se había hecho antes empíricamente.

Los autores utilizaron el índice de libertad económica del Instituto Fraser para medir los cambios en liberalización económica. Los cambios democráticos son medidos por el índice de Cheibub et al. (2010), que clasifica países desde 1950 y ha podido identificar democracias estables, autocracias estables, transiciones democráticas estables, transiciones democráticas inestables. Los resultados indican que las democratizaciones estables llevan a mayores aumentos de libertad económica a largo plazo.

Los autores mantuvieron un rigor académico al mantener un concepto claro de la democracia. En este sentido la democracia no se reduce sólo a elección, sino a la igualdad delante de la ley, protección de derechos individuales, límites al ejecutivo, y libertad prensa.

Los autores han analizado las transiciones democráticas de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. El análisis fue de 48 transiciones de regímenes autoritarios a democracia entre 1975-2009. Los resultados arrojaron que el cambio hacia la democracia resultó en un impacto positivo a mayor libertad económica, controlando por otros factores como el PIB per cápita inicial, situación geográfica, libertad económica inicial. Los resultados robustos nos dan evidencia que la democracia mejora las condiciones para reformas económicas consistentes con la libertad económica. El sendero de la liberalización económica es más fuerte los primeros 5 años después de la transición a la democracia.

Para cerrar, este estudio me recuerda a Manuel Clouthier, cuando decía “cambiemos a México sin odio y sin violencia”. El sendero a largo plazo es fortalecer la democracia. Para que realmente México entre en el sendero de los países desarrollados se requieren principios democráticos, que generen libertad económica.





Maestro en Economía