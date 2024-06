La democracia vs la realidad

Este domingo 02 de Junio se llevaron a cabo las elecciones en nuestro País. Se eligieron actores “populares” supuestamente para que representaran los intereses de diversos grupos sociales. Estos candidatos tenían la características de que en su mayoría nadie los conocía y sobre todo que eran personas cercanas a un dirigente partidario y no a la gente, es decir, no eran representantes populares sino representantes de jefes de partido.

Podría votar por A, B o C según la empresa política que lo postulaba y ese poder de decisión se le denomina la “Democracia”. Las empresas políticas se afanaron en darle un sentido nacional de DEMOCRACIA a estas elecciones, sin embargo, el deseo de los ciudadanos no estaba en elegir a los candidatos de su preferencia sino a los que las empresas políticas promovieron.

Los candidatos propuestos no son amigos del ciudadano, no le conocen ni mucho menos les interesa su vida, sólo necesita manipular una situación (elecciones) para que se vote por él y no volver a verlo jamás. Por el otro lado tenemos la realidad. Los problemas cotidianos como el tráfico, las calles, el transporte, el alumnado, los bancos, las afores, las medicinas, las farmacias, el comercio, los salarios, el campo, el libre mercado etc. etc., un mundo de problemas que no están en el radar de los elegidos para ser “representantes sociales”, es decir no se trata de solucionar o mejorar nuestra realidad, sólo de votar por quien se nos diga.

Esa es la democracia que nos venden. Un ejemplo se da el día 30 de mayo donde se publican en el DOF más regulaciones, más pedimentos de información por parte de la CNBV para organismos financieros, más requisitos para administrar valores y créditos etc., son legajos de requerimientos que sólo conllevan a más dispendio de recursos y a la posibilidad de más multas e infracciones por conceptos administrativos pero no atacan los problemas frontales que la sociedad tiene con sistema financiero mexicano, es decir, no se ve por ningún lado a los “representantes sociales” por los cuales se vota en la elecciones para cuidar sus intereses.

La realidad es clara aunque muchos se nieguen a verla, las elecciones son un proceso de obtención del poder para tener más poder “dinero” por parte de ciertos grupos de personas. En términos lógicos ¿Quién va arriesgar su vida para “ayudar” a personas que no conoce y no le guardan afecto? Nadie. Entonces se desprende que sólo el interés por alcanzar el poder los mueve. Ya pasaron las elecciones y se salvó la “democracia” pero ¿cambió en algo su vida, sus problemas? Aquí nos veremos dentro de tres o seis años para salvar ahora “la libertad” o “el progreso” o lo que mejor se amolde al tiempo sólo que mientras eso pasa usted tendrá que averiguárselas solitariamente para resolver su realidad, los problemas de su día a día.

Como corolario expondré lo que decía un pariente hace muchos años, “los perritos abren los ojos a los tres días, los humanos casi nunca”, sigamos haciendo economía y labrando una mejor situación para todos.





Maestro en Finanzas. Economista

