La desaparición de las estancias infantiles

Por: Mario Mata Carrasco

A cuatro años de la desaparición del Programa de Estancias Infantiles, el cual lo sustituyó un fallido proyecto de ayuda en efectivo, es imperativo revivir las estancias.

La 4T siempre habló de 97,000 niños fantasma, al igual que la ex Secretaria del Bienestar que le subió a 150,000. Fue solicitado el listado de esos casos; por oficio, por transparencia, personalmente, y la respuesta ha sido el silencio. Casos investigados, acusados o castigados, NINGUNO, CERO. Porque son MENTIRAS, mandaron al círculo de la pobreza a más de un millón de niños 300 mil que tenía el programa, más 120 mil por seis años que entraban por sustitución al Programa de Estancias. Estos niños nacerán pobres y morirán pobres.

Las estancias proporcionaban quizá el único alimento nutritivo que tenían los infantes en todo el día, un lugar caliente en invierno y fresco en verano, educación inicial, estimulación temprana y cuidado permanente.

Han cerrado más del 90% de las estancias a nivel nacional, el dinero que se les da a las madres (cuando se les da, porque la mayoría se lo roban) se invierte en todo, menos en el cuidado de los infantes, a ellos los educa la calle y son víctimas de la violencia física y sexual.

Me gustaría escribir aquí buenas noticias. Pero quisiera saber en qué hemos avanzado en estos cuatro años de gobierno, yo no veo nada.

En economía cada presupuesto y su ejercicio nos hunden más, de un crecimiento prometido del 6% vamos en el -4%, sé que le echarán la culpa a la pandemia, pero no, señores, es el atacar y dejar sin recursos a quienes producen, a los agricultores, a los microempresarios, a los campesinos, al turismo, el no invertir en desarrollo estatal y municipal, en carreteras, caminos saca cosechas y muchas cosas más.

La deuda pública ha crecido a más del 53% del PIB, la más alta en la historia, sólo este presupuesto 2023 contempla más de 1,000 mil millones de crecimiento en la misma.

Sembrando Vida en Chihuahua reparte 5 mil pesos mensuales a personas que van a sembrar árboles, tumbando árboles y dicen que están generando más de 10,000 empleos. Esos no son empleos, es gastar dinero, no van a producir nada, no van a generar riqueza. Eso se llama populismo.

Para poder hacer eso sacrifican a los estados y municipios y sobre todo a sus agricultores y ganaderos, porque no tendrán ni un solo programa de apoyo, cero pesos. A esto hay que sumarle la desaparición del Fondo de la Financiera Nacional de Desarrollo, ya no habrá financiamiento a los productores, tendrán que acudir a la banca privada los que puedan. No podrán además asegurar sus cosechas. Simplemente se le da la puntilla al sector agropecuario.

Con esto se van a perder empleos, impuestos, generación de riqueza. ¿Cuándo entenderá este gobierno que no se puede repartir lo que no se produce?