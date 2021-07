La desigualdad en México y en nuestras empresas

América Latina se considera una región con grandes desigualdades, y México no es la excepción. Recientemente, la Coneval indicó que la pandemia no sólo aumentó el desempleo, sino que deterioró las condiciones laborales y redujo los ingresos de los trabajadores, incrementando el porcentaje de quienes no les alcanza para cubrir la canasta básica de un 35.6% hasta un 39.4%.

El método más común para medir la desigualdad en un país se llama el “índice de Gini”, este método mide la diferencia de ingresos entre sus pobladores; entre más bajo es el índice hay más igualdad y entre más alto, existe una mayor desigualdad. Nuestro país forma parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, con un coeficiente de 0.48 en donde el 1 indica el nivel máximo de desigualdad.

Las personas perciben la desigualdad al tener diferentes niveles en el servicio de salud, de acceso a (y calidad en) la educación, al transporte y a la vivienda, entre otros.

Existen dos caminos para disminuir la desigualdad y aumentar la vida digna de las personas; uno de ellos lo pueden hacer los gobiernos por medio de políticas públicas redistributivas, con políticas económicas que promuevan la inversión y la libre empresa y con políticas fiscales que alienten el empleo y las prestaciones sociales con deducibilidad para incentivar estas acciones. Lamentablemente esto no sucede en México.

El segundo camino es en el que podemos contribuir las empresas, empezando por medir la desigualdad salarial entre nuestros colaboradores de una manera muy sencilla: comparando el salario de quien menos gana contra el que más gana dentro de la empresa. Si dividimos el salario más alto entre el más bajo obtenemos el número de veces “X” que hay entre ellos, entre más alto sea este factor, hay una mayor desigualdad.

Existen estudios donde se estima que en Latinoamérica existe una brecha de 25X, o sea que el que más gana en la empresa percibe 25 veces más que el de salario más bajo.

En Chihuahua, de acuerdo a encuestas del centro de Responsabilidad Social Empresarial, Persé, existen brechas salariales desde 10X hasta 50X, de acuerdo al tamaño y al giro de la empresa.

Es nuestra responsabilidad como empresarios no sólo medir la brecha salarial X, sino reorientar las políticas internas que nos permitan alcanzar una mayor igualdad y desarrollo productivo. No se trata de bajar el ingreso a los que más ganan, se trata de incrementar el salario de los que menos ganan en base a la productividad laboral y los resultados, promoviendo condiciones ganar-ganar. Existen diferentes métodos que nos ayudan a disminuir esta brecha X, los cuales pueden ser por mencionar algunos: bonos por productividad, incrementos salariales y prestaciones diferenciadas por nivel de ingresos (favoreciendo a quienes menos ganan), programas de desarrollo profesional (que generen colaboradores más competitivos que puedan acceder a mejores ingresos), por mencionar algunos.

Sólo hay que decidirse a empezar, de sumar voluntades y de realizar cambios graduales, que sin duda tendrán gran impacto en la vida de nuestros colaboradores, en la competitividad de la empresa y en nuestra comunidad.