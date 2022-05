La destructora 4T

Aunque no sabemos, ni los que la quieren difundir, a ciencia cierta, qué es la 4T, si es comunista, socialista, populista del Foro de Sao Paulo, pero lo que sí sabemos es que quieren acabar con nuestro país, para adueñarse de él, como sucedió en Cuba, Venezuela, Honduras, Salvador y toda la población empobrecida hasta sin alimentos, sin agua, sin luz.

La semana pasada se cumplió un año del derrumbe de la línea 12 del Metro de la CDMX, donde desgraciadamente murieron 26 personas y quedaron heridos de gravedad 110 más. Hasta la fecha no hay culpables, no se ha indemnizado a los familiares de los fallecidos, no se ha terminado de reparar.

A los pocos días del accidente, la regente de la CDMX, Claudia Sheinbaum, declaró que se iba a contratar a una de las mejores compañías en peritajes, una compañía noruega, DNV, que fue fundada en 1864, en estos 158 años de existencia, no ha tenido problema alguno en sus diagnósticos, hasta que se toparon con la 4T.

Ahora resulta que la señora Sheinbaum acusa de corruptos a los noruegos (como vives juzgas) y dice que los va a demandar, hasta penalmente, si divulgan el resultado de su peritaje, porque ya los corrompieron los enemigos de la patria, dijo de manera muy molesta, lo cual nos indica que el resultado es bastante grave para los de la 4T.

Se ha filtrado que el diagnóstico dice que esa línea 12 estuvo mal construida, lo que ya se sabía, desde el momento que la inauguraron y que Marcelo Ebrad era jefe de gobierno de la CDMX y tuvo que huir a refugiarse en París, pobrecito, donde vivió (probablemente con el dinero robado), hasta que López Robador lo rescató y se lo trajo a su gabinete. Seguramente el informe dice que Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno, no le dio mantenimiento que debería haberle dado y también es culpable, con lo cual dos de los presidenciables lanzados por el innombrable, no sólo se caerían en automático, sino es que tendrían que renunciar, si tuvieran un poquita de vergüenza y dignidad, pero es algo que en la 4T no conocen.

Contrato a una de las mejores empresas en peritaje y luego la descalifico porque el dictamen no me gusta. Qué ridículo estamos haciendo como país, con estos gobernantes.

Les entró la prisa a la 4T para acabar con el país antes del 2024, que termina su gestión, todas las semanas lanzan tonterías en ese sentido, es difícil atajar tanta tarugada. El haber clausurado el aeropuerto en construcción de la CDMX nos costó a los mexicanos más de 200 mil millones de pesos, que podían haber servido mucho para la salud de los niños con cáncer y mejor abasto de medicinas, etc. Pero el hombre se entercó en destruir lo avanzado, indemnizar a los contratistas por corruptos, que nunca pudo demostrarlo, y construir el Aeropuerto Felipe Angeles, donde estaba una base militar, cuando todo mundo le dijo que era pésimo el lugar, pero ya lo inauguró hace dos meses y sólo seis vuelos diarios tienen, un lugar desierto, pero la semana pasada se le ocurrió ya sabes a quien, que va a obligar a las líneas aéreas a que se vayan en parte para el Felipe Angeles, pero ya la asociación de pilotos dijo que no, por el peligro que esto representa, con lo cual van a dejar de venir a México muchas líneas aéreas extranjeras, bajando el turismo y por lo tanto, los empleos van a la baja.

La 4T está destruyendo nuestro país.