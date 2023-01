Por Guillermo Luján Peña





Esta semana pasada hubo dos eventos que parecieran estar ligados por haber sido casi al mismo tiempo, la atrapada y muerte del criminal fugado del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto y la detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, por segunda vez, pero dejado libre por órdenes del presidente la primera vez.

Nada que ver un caso con el otro, ya que el de Ciudad Juárez fue una fuga masiva de 30 reos que fueron sacados del penal por un comando súper armado y el objetivo era El Neto líder de la banda local de criminales “Los Mexicles”. Cumplía una condena de más de 200 años de cárcel y él contaba con apenas 32 años de edad.

Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, por las expresiones del presidente en la Mañanera del día siguiente, la cara de tristeza del secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, y del gobernador del estado de Sinaloa, quienes expresaron con mucha claridad que no estaban ni enterados, sus rostros así lo reflejaban, lo que nos puede llevar a dos conclusiones: por un lado era mandar el mensaje a los señores del narco, con quienes es evidente la cercanía con el inquilino de Palacio Nacional, de que ellos no tuvieron nada que ver y por otro lado se puede pensar que los Estados Unidos intervinieron directamente y llegaron a un acuerdo con la Marina Armada de México, que fue la que realizó el operativo, dándoles toda la información de inteligencia, para que lo atraparan sin problema alguno, aunque hay versiones encontradas de que hubo una cantidad enorme de muertos, sobre todo de los criminales, que dicen eran más de 200 los que estaban cargando drogas en una bodega, entre ellos estaba Ovidio.

Hay mucha desinformación acerca de la detención de Ovidio, por lo que es difícil llegar a conclusiones. Por otro lado se dice que Ovidio Guzmán Loera no contaba con un expediente y menos con una orden de aprehensión, ¿Cómo puede ser eso posible? Después de tantos muertos, robos, asaltos, secuestros, en su haber y no tuvieran ni tan siquiera un expediente abierto.

Dentro de este mar de desinformación, ya que, desde el mismo presidente y el secretario de la Defensa y el gobernador, en sus primeras declaraciones, no dejaron duda de que no estaban enterados de nada, se dice que realmente Ovidio no es la cabeza del Cártel de Sinaloa, que son sus medios hermanos los que realmente mandan, Iván Archibaldo Guzmán López y su hermano Andrés, hijos de la 1era esposa del Chapo. Y por otro lado, dentro del mismo cártel está el Mayo Zambada, que dirige una buena parte de las operaciones.

¿Fue una petición del presidente Joe Biden de Estados Unidos? Para poder venir a la cumbre que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, entre los tres países del Tratado de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México.

Dicen que el estado de Sinaloa está fuera de control, cuando menos Culiacán y Mazatlán tienen los aeropuertos cerrados, ni entran ni salen vuelos, un avión de Aeroméxico fue balaceado en el aeropuerto, así como las carreteras están tomadas.

Qué triste espectáculo estamos dando al mundo con este tipo de eventos, urge que en el 2024 echemos fuera a Morena y su transformación de 4ª.