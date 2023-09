La deuda de López, la gran herencia

Recibimos el paquete económico el día 8 de septiembre, no muchas novedades pero sí muchas dudas, y aquí mencionaré algunos puntos que vale la pena conocer:





Es el último paquete económico del sexenio de López.

Es el paquete económico que se va a ejercer el año electoral 2024.

Es el paquete económico que cierra un ciclo.





También vemos en este paquete económico un gran fracaso del gobierno. No se logró en todo el sexenio mejorar la economía de los hogares mexicanos.

No se logró combatir la corrupción, no existe claridad en el uso de los recursos.

No se ve el beneficio de los programas clientelares.

No se ven los estímulos a las actividades productivas del país.

A pesar del gran desembolso de recursos en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina no tenemos seguridad en nuestro país.

Con los desfases tan enormes de hasta cinco veces lo presupuestado, no se ha logrado terminar las obras emblemáticas del presidente; no tenemos Tren Maya, no tenemos Refinería Dos Bocas, ah pero sí tenemos Aeropuerto Santa Lucía, donde no vuela ni el presidente.

En salud un verdadero desastre, desaparecen el Seguro Popular y dejan un gran número de personas sin servicio médico, experimentan con el Insabi, que ellos mismos lo cancelan, un total fracaso, no hay vacunas, esta semana salen con que van a comprar vacunas que no se han autorizado internacionalmente, obvio un peligro que las utilicen, no hemos visto una decisión acertada en materia de salud, es notoriamente evidente cuando visitas los hospitales; y en época de pandemia, una muy dolorosa experiencia, ahora viene otro experimento, el IMSS Bienestar, seguro un experimento más, pero ya no les da tiempo, han destrozado todo.

Pero lo que es muy preocupante es el gran déficit en la cuenta pública, de alrededor del 5%, el gran significado de ese déficit no es más que se está gastando un cinco por ciento más de lo que ingresa, se elevaron los montos a las pensiones, pero sin dinero, entonces para pagar esas pensiones que seguro las están viendo como votos cautivos (no olvidemos que es año electoral), pues se va a pedir dinero prestado por un monto de 2 billones de pesos, se están gastando el dinero del futuro, con intereses.

Esa es una herencia que está dejando López al siguiente gobierno, que significa, que el resuelve lo inmediato y deja el problema a los que ganen la elección, difícil para el que viene, tendrá que pagar la deuda y los intereses y solventar esos programas sociales que ya está poniendo en los hogares de los mexicanos. Hay que pagar esos programas, no se sabe con qué recursos, pero lo que sí estamos claros es que el presupuesto de 2024 tiene un déficit que no se tenía desde 1989, esto viene a confirmar que el presidente sigue la regla al pie de la letra, gobierna como los presidentes populistas de los 70, 80.





Cierro esta columna diciéndoles que ahora sí y de forma literal, el presidente López deja una deuda enorme y nos deja mucho a deber.