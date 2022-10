La deuda pública en ciclos de creciente inflación

Por: MAP Pedro Rafael Ávila Cota





La inflación no cede, en septiembre, el mes patrio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación mensual de 0.62%, lo importante es que este dato resultó igual al mes previo de agosto, es decir, no subió; mientras que en su comparación anual, los precios al consumidor muestran un aumento de 8.70%, donde la mayor presión en el aumento de precios fue en las secciones de alimentos, bebidas, tabaco y en el sector servicios. En nuestro país, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ha adoptado como medida de contención de la inflación la política restrictiva de elevar la tasa de interés, tomó la decisión recientemente de elevarla 75 puntos base, con lo cual suma tres alzas consecutivas en esa misma cifra; por tanto, la tasa de interés se ha situado en un nivel récord de 9.25%. No obstante, este panorama en nuestro país habría que decir que en los países que conforman la Eurozona, la inflación está más excedida, ubicándose en el pasado mes de septiembre de este año de 2022 en una tasa interanual que llega al 10%, lo anterior deriva en que el crecimiento de los precios sea una de la mayores preocupaciones en materia macroeconómica en los diversos países, y en consecuencia, que el alza de la tasa de interés repercuta en otras variables económicas, como es el caso de las obligaciones financieras, en otras palabras, el encarecimiento de la deuda pública.

En el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2023, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, la priorización del gasto se orienta aproximadamente en un 60% a los rubros de gasto federalizado, pensiones y al costo financiero de la deuda, donde se incluye el pago de intereses de la deuda y otros servicios, que se incrementará a 1.7 billones, derivado principalmente de la mencionada alza en tasas de interés de los diferentes bancos centrales. En el referido Paquete Económico 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que se estima que la deuda se ubicará en un nivel de 48.9% del Producto Interno Bruto (PIB), en 2022, pero que se estima podría crecer hasta un 49.4% del PIB en el próximo ejercicio fiscal de 2023. En ese sentido, se ha señalado que entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio de la deuda respecto del PIB es de un 95%, pero habría que considerar también el destino e impacto de la utilización de esos recursos.

En cuanto a las deudas públicas estatales, al segundo trimestre de 2022, en términos de deuda per cápita, cinco entidades federativas presentan indicadores de más de dos veces superiores al promedio subnacional, siendo éstas: Nuevo León, con una deuda de 15 mil 237.5 pesos por persona, Chihuahua (12 mil 990.0 pesos), Quintana Roo (12 mil 280.6 pesos), Coahuila (11 mil 458.0 pesos) y Ciudad de México (10 mil 127.8 pesos); entidades también vulnerables a los impacto de las alzas de las tasas de interés.

Economista, Doctorado en Administración Pública y Profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua





