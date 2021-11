La dictadura ya llegó.

Esta semana el lobo disfrazado de cordero ya enseñó los colmillos, ya nos avisó que va a hacer lo que le dé la gana, sin que tenga los permisos correspondientes, y además no le va a rendir cuentas a nadie. Pobre de aquel que se atreva a opinar en contra, porque será llevado a la hoguera de las mañaneras y ejecutado en juicio sumario y sin prueba alguna, será como siempre, ejecutado por las simples palabras del todopoderoso.

Primero tuvimos que casi ninguna aerolínea mexicana quiere irse al nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, y las líneas extranjeras menos se van a ir a un aeropuerto fuera de lugar en todos los sentidos, mal diseñado y que puede causar accidentes, poniendo en peligro a su tripulación y a los pasajeros y tan lejos de la ciudad y del otro aeropuerto para hacer las conexiones de otros vuelos, que van a salir más caros los taxis que el boleto de avión.

Luego viene la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en un discurso oficial pidió a toda la población el apoyo al proyecto de un partido político, “hay que sumarnos a la 4T”, dijo en su intervención, nomás le faltó decir que el que no se sume será ejecutado. Grave, gravísima la declaración, ya que el Ejército está para servir a la nación, no a un partido político y tampoco a un solo hombre, pero claro, como el Ejército es hoy por hoy la constructora más grande del país, donde a los soldados los convirtieron en albañiles, pintores, plomeros, electricistas. A los de rango mayor, capitanes y tenientes, los convirtieron en sobrestantes, supervisores. A los más preparados, que, sí los hay, como ingenieros militares, son los jefes de la obra.

A los dos días, el presidente saca un decreto donde como se dice vulgarmente, por sus destos, todas las obras que se hagan en este sexenio solicitarán los permisos correspondientes, que deberán otorgárselos en un máximo de cinco días hábiles, por supuesto que, en sentido positivo, si no para qué los piden, a fuerzas se los tienen que dar, según este decreto, porque han sido declarados de utilidad pública y de seguridad nacional y por lo tanto no le rendirán cuentas a nadie. Lo mismo fueron declarados en estos términos las aduanas, la salud y los puertos. Ahora sí, a robar se ha dicho y si violentamos el medio ambiente como con el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, eso no importa porque es la 4ª descomposición.

El lobo enseñó los colmillos que tanto se ha negado a reconocer, poniendo su cara de yo no fui en las mañaneras, ha estado engañando a muchos pobres mexicanos que han caído en su trampa, como cayeron aquí en Chihuahua con la empresa defraudadora ARAS, que les prometió lo que era imposible de cumplir, pero le creyeron, porque necesitaban creer esos resultados, así sucede con este dictador, la gente le cree, porque necesita creer, aunque en el fondo sabe que son mentiras.

Los ciudadanos, junto con los partidos de oposición y con organismos de la sociedad civil, necesitamos organizarnos para detenernos de este dictador que quiere destruir nuestro país y desfondar todos los recursos económicos que con sacrificio se han logrado formar; este país no es de él, es de todos nosotros.

La dictadura ya llegó.