La discapacidad y la educación

José Hernández





Educación para todos. La educación es la herramienta global que tiene la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Hacer memoria un par de segundos y recordar con ahincó y felicidad a los docentes que han pasado por nuestra vida para cambiar la forma en la que vemos el mundo. De una u otra forma, las aulas marcan la infancia, madurez, adolescencia y juventud de la nación mexicana. Por más alejados que estén de la civilización y de las manchas urbanas, las personas deben de tener esa oportunidad básica de crecimiento personal.

Detengámonos a pensar. Las personas con discapacidad marcan un gran punto de enfoque a analizar; ¿cómo es la vida de un estudiante con discapacidad?, ¿qué tan difícil es la vida laboral para una persona con estas condiciones?

Tengo lindos recuerdos. En veces hago memoria de cuando acompañaba a mi mamá a la escuela primaria, recuerdo haber convivido con Abel, un niño con síndrome de DOWN que le gustaban mucho las chilindrinas; tengo un vago recuerdo de haber disfrutado mucho de la comida de aquella kermesse en la primaria José Dolores Palomino. En la Secundaria Técnica Comercial 3101 y el COBACH 3 me hice amigo de Carlo, un joven de silla de ruedas que entendía muy bien y podías platicar con el en el receso. Carlo tiene una discapacidad motriz a raíz de un virus, motivo por el cual dejó de practicar natación. Hoy que escribo un poco acerca de ellos, me pregunto como es que les habrá ido en la vida.

Un mundo disparejo y discriminatorio. ¿Hay empresas que contratan a personas con discapacidad?, si todo el dinero se va en terapias y en doctores, ¿cómo le hago para pagar mi escuela?, siendo honestos y sinceros, ¿realmente tengo oportunidad de destacar en mi trabajo cuando tengo alguna discapacidad? El mundo no deja de ser complicado, aunado entre tantas injusticias y tratos muy poco equitativos, es muy difícil salir adelante cuando te encuentras ante la situación de una discapacidad permanente.

La educación es prioridad. La función educativa se basa en resolver los problemas universales. Con mejor educación y buenos maestros, con un gobierno humanista comprometido con las causas humanas, con una universidad comprometida con sus alumnos y el desarrollo de profesionistas ciudadanos con ética y valor, se puede trabajar y brindar soluciones para que nuestro amigo con discapacidad más cercano, siga teniendo la oportunidad de superarse así mismo.

Un buen mecanismo. Las buenas practicas de gobierno que dignifiquen la calidad de la vida humana, realicen practicas que favorezcan al bien común, configuren una subsidiariedad en la población y sean solidarias con el prójimo, tendrán la oportunidad de cambiar la vida de los alumnos con discapacidad.

Por el bien de México, primero la escuela.

@joseherdez_