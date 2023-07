Pues la Xochitlmania llegó a Chihuahua esta semana y revivió la esperanza de muchas personas que peregrinan en un camino de búsqueda de alguien con posibilidades de sacar a Morena del gobierno. Xochitl es verdaderamente una buena persona, con una gran trayectoria e historia personal que funciona a la perfección como candidata. Hasta este momento ha logrado jalar los reflectores hacia ella, cuando nadie había podido quitarlos en 5 años de Andrés Manuel.

Xochitl tiene una gran narrativa y está limpia en este momento pero apenas viene lo importante. En el evento público donde se presentó “La señora X” que se organizó por parte del CCE y de la Coparmex local, se pudieron observar bastantes ausencias. La primera muy notoria era de panistas de “toda la vida” y que actualmente ostentan algún cargo público (el evento era fuera del horario laboral), la segunda fue de los “priistas” que son miembros de esta alianza que se generó y que supuestamente aportan muchísima estructura.

Esto me hizo pensar sobre los escenarios que se aproximan, porque es evidente que aún no cuaja del todo la alianza y apenas iniciarán las negociaciones entre partidos y entre grupos las cuales condicionan el apoyo de estructuras a cambio de espacios de poder, candidaturas, protecciones, fueros, etc. Cuando eso suceda, que tendrá que pasar, se abrirán dos caminos: El primero, es que Xóchitl no ceda temas importantes y la dejen sola con su candidatura, como ya pasó en el 2012 en el PAN. El segundo escenario es que comenzaremos a ver a Xochitl abrazada de personajes impresentables ante la opinión pública, vestida con chalecos priistas y compartiendo espectaculares con candidatos que solo le restan, por decir lo menos.

Otro de los temas que se tienen que resolver pronto para evitar “La divina tragedia” es que se pongan de acuerdo pronto entre los partidos y sus militantes sobre el programa de gobierno y los puntos de quiebre. Me refiero a que va a opinar esta candidatura sobre el aborto, los programas sociales, la continuación de obras emblemáticas de este gobierno, la política fiscal, etc. Comento esto porque durante el evento en Chihuahua, se le cuestionó a Xochitl sobre algunos de ellos y evidentemente se salió por la tangente porque aún no hay un consenso. Luego cuando se le cuestionó de los programas sociales, los asistentes no aplaudieron aunque Xochitl dio una gran respuesta. Si no se ponen de acuerdo ahorita, se pasaran la campaña enfrentándose internamente. Ser tibios, nunca ha sido una buena vía.

Ahí está el ejemplo de Fox, a quien han traído, últimamente, como el gran líder moral y solo ha hecho pasar vergüenzas al PAN y restado votos con sus declaraciones. Las últimas muy relevantes, diciendo que quiten los programas sociales (contrario a la opinión de X. Galvez) sumándole que devuelvan las pensiones a los expresidentes y otra que se aventó agrediendo a la comunidad judía tratando de atacar a Claudia Sheinbaum. Ahí tienen a Xochitl, a Creel y los demás deslindandose de esas publicaciones de Fox. Dicen que más ayuda el que no estorba, pero insisten en no generar nuevos liderazgos que puedan llenar esos vacíos que cada vez son más grandes del lado de la oposición. Pongámonos de acuerdo de una vez por todas.