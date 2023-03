La educación financiera comienza en casa

Luis A. Gómez





Se le llama cultura al conjunto de conocimientos y habilidades que posee un individuo con respecto a algo. La cultura, sin duda, proviene de la educación, que se define como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Lawrence Gitman define finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Por lo tanto, podemos decir que la cultura financiera es el conjunto de conocimientos y habilidades que posee un individuo para administrar su dinero.

En nuestro país existe una preocupante falta de cultura financiera en todos los niveles y en todos los escenarios, y el principal problema radica en el hogar, pues el 90.4% de los mexicanos afirma que la única educación financiera que tiene la aprendió en casa. Por ello, hoy quiero compartirles 3 consejos para fomentar una adecuada cultura financiera en el hogar:





1. No puedes enseñar algo que no sabes.- Aceptémoslo, hay cifras oficiales que dicen que sólo el 3% de la población mexicana tiene una adecuada cultura financiera, si estás dentro de ese porcentaje, siéntete afortunado, pero la estadística está contra ti, lo más probable es que formes parte del 97% de los mexicanos que no conocen de estos temas. Hay muchas maneras en las que puedes aprender sobre finanzas personales:





Algunos bancos ofrecen pequeños talleres gratuitos de temas como ahorro, inversión, retiro y créditos, acércate a tu institución y pregunta por ellos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un Diplomado en Educación Financiera a Distancia (en línea) totalmente gratuito para el público en general. En la página www.gob.mx/condusef puedes estar pendiente de las próximas ediciones. Muchas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ofrecen programas especializados en finanzas, con distintas temáticas, periodos y costos. Aprender sobre finanzas no es un gasto, es una inversión, pues seguramente con lo aprendido podrás ahorrar mucho dinero y aprenderás también cómo crear más.





2. No tengas miedo.- En nuestra sociedad, hablar de dinero representa un tabú, y el hogar no es la excepción, tenemos la creencia que involucrar a los niños en temas de dinero los hará personas avariciosas o materialistas. Nada más alejado de la realidad, los pequeños deben conocer cómo funciona el dinero, saber que es limitado y que deben decidir cuál es la mejor manera de gastarlo o invertirlo, conocer el esfuerzo que representa ganar o crear ese dinero, y saber que cuando se pide prestado hay que pagar un costo adicional.





3. Predica con el ejemplo.- Si tú mismo no ahorras, no tienes un plan de retiro, debes en varias tarjetas de crédito o tiendas departamentales, contratas créditos caros o no tienes activos que generen ingreso, difícilmente tus hijos tendrán hábitos diferentes a los tuyos.





Recuerda que nunca es tarde para darle a los pequeños la educación y cultura que se merecen, a final de cuentas la mejor herencia es el conocimiento, como bien dicen: “Si le das un pescado a un hombre, comerá un día. Si le enseñas a pescar, comerá toda la vida”. En Colegio de Negocios, tendremos una capacitación en finanzas que comienza el próximo fin de semana, si te interesa, escríbenos a contacto@colegiodenegocios.mx para recibir más información.





LAF y MF Luis Gómez, analista financiero





Maestro en Finanzas. Director general del Colegio de Negocios

luisgomezfinanciero@gmail.com