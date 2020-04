La epidemia que viene: mental

Cuando pase la etapa más crítica de la pandemia, veremos que enfermedades como depresiones, ansiedad y otras se multiplicarán en las siguientes semanas.

Los días de aislamiento, de consumo de alcohol, de más grasas, más azúcares, se manifestarán en cuadros de enfermedades mentales a los cuales debemos de anticipar su forma de enfrentar. Los primeros afectados serán los contagiados, los familiares de personas fallecidas y todos aquellos impactados por la contingencia, ya sea pérdida de trabajo, de empleo, de bienes, de relaciones, de empresa, etc.

La principal causa, la incertidumbre, el desconocimiento, la información a medias, el no saber de un futuro, en cuanto a tiempo y consecuencias, provoca un sufrimiento social que se desencadena en problemas de ansiedad y depresión.

Definitivamente se debe de tener un plan para esta etapa de la postpandemia, los casos se proveen muchos y de intensidades diferentes. Como antecedente tenemos al país asiático donde más de la mitad de los trabajadores de la salud presentaron síntomas de depresión, casi la mitad ansiedad y un poco menos, tensión.

Uno de los síntomas es el miedo a ser contagiado, a la falta de dinero, al desabasto de medicinas, a la contaminación de todo lo que toca, aun en situación de confinamiento.

Todo lo anterior puede llevar al riesgo de trastornos mentales. Nos invade la sensación de que el virus pueda entrar a nuestras casas. Así, debemos de tratar de no obsesionarnos con el tema. A veces pareciera como que lo único que podemos hacer confinados es escuchar las noticias del famoso coronavirus o las pláticas en las comidas son del tema. Allí es donde debemos de entrar cada uno de nosotros para sobrellevar temas, pláticas, discusiones, diversiones y entretenimientos. No es necesario escuchar cada hora las noticias. Sí hay que estar informados, pero no saturar nuestro ambiente con solo ese tema. Muchos niños han enfrentado este bombardeo de información con indiferencia y aprovechado, afortunadamente, con otras actividades.

Algunas recomendaciones que tenemos para prepararnos ante esta nueva epidemia son: ser conscientes del riesgo y de los impactos a las decisiones que tomemos como prevención, enfrentar y comentar las preocupaciones, mantenerse conectado socialmente, amigos y familiares, si es posible, usar la tecnología para verlos en videoconferencia, entretenimiento con películas, libros, pasatiempos, hable con los demás sobre su confinamiento, mantener el buen ánimo y planteelo como posibles oportunidades hacia el futuro, organice rutinas personales y familiares; tiempo de ejercicio, horarios de comidas y deberes, tiempos de descanso, dietas adecuadas, participación en actividades comunitarias desde el hogar y vivir experiencias cotidianas personales, puede ser participación en tiempos para meditar y practicar alguna religión. Podemos recuperar actividades y hábitos familiares que alguna vez realizábamos o pensamos en realizar.

Apenas estamos a tiempo de un autocontrol que pueda prevenirnos de algún trastorno mental de cierta intensidad. Podemos decir “no, a mí no me pasará”, pero la incertidumbre, el miedo y el confinamiento puede provocar ansiedad y depresión, que nos conducirá a una nueva epidemia de trastornos mentales y debemos prepararnos para que no seamos contagiados, aún es tiempo.

