La era de la infocracia

El mundo cambió con la era digital, pero apenas estamos empezando a entender hasta dónde llegarán las transformaciones que llegan junto con las nuevas tecnologías. Ya hemos hablado un poco sobre los cambios en las formas de trabajo, de organización de las empresas, etc. He escrito también sobre los cambios en los medios de información que han tenido que migrar a nuevas plataformas con nuevos estilos y en formatos muy distintos.

Hoy quiero plantear un nuevo escenario. El cambio en las cúpulas del poder. Pero antes de llegar a ese punto es importante hablar de la nueva forma de acumular ese poder. Antes, las personas más poderosas eran las que poseían mayor cantidad de oro o de joyas, porque esa riqueza económica les daba medios de control. Habrá quien me pueda debatir que el dinero no necesariamente da poder, pero tristemente, seguimos teniendo democracias donde el dinero dicta quien gobierna y para quienes gobiernan. Pues hoy el oro, el dinero o los productos, no son el medio para tener el poder. Hoy lo importante es tener la información, los datos.

Hoy los poderosos no se ven. Contrario a la antigua etapa donde los gobernantes tenían una gran parafernalia como un medio para lograr ese sometimiento de la sociedad, hoy las personas que dirigen las masas no son tan visibles. Me refiero a los dueños de empresas como facebook, instagram, amazon, etc. Estas personas ahora guían a las masas a donde ellos decidan. Ellos tienen tanta información que te pueden vender lo que ellos quieran, generar una crisis económica donde decidan o incluso seleccionar al presidente por medio de la manipulación del electorado. La cúpula del poder ya es otra.

Antes solo se veía a los gobernantes (expoderosos) en los medios de información. La sociedad no podía expresarse a esos niveles. Hoy es al revés, ahora cualquier persona puede abrir un canal de alguna red social y dar información, exhibir su vida y con esto, puede llegar a más personas que los propios jefes de gobierno. Ahora las personas son tan transparentes que exhiben todo lo que hacen y esto genera datos.

Todos estamos entregando diariamente miles y miles de datos a esos nuevos poderosos. Esta información se estructura y se generan grupos focalizados de personas que tienen los mismos gustos, intereses, miedos, etc. Con esta información que se genera a partir de los datos, es sumamente sencillo generar contenido que dirija a esos humanos a realizar determinadas acciones. Esto lo vimos muy claramente en la pasada elección de Estados Unidos, donde el expresidente Trump fue acusado de utilizar esta metodología proporcionada por Cambridge Analitica, para lograr su elección.

Esa transparencia que tenemos todas las personas, es captada en una sala de máquinas donde se nos está estudiando minuto a minuto para poder vender el producto, servicio o persona que ellos quieren. Los nuevos poderosos son los dueños de esas salas de máquinas. Esta nueva era tiene muchos más cambios de los que creemos. Ya seguiremos hablando de esto.