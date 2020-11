La era de la polarización 

En los últimos años, en las últimas semanas hemos visto, pero más aún, hemos vivido una gran polarización en el mundo. Nos está tocando vivir una época donde las formas de pensar, las formas de actuar y los grupos están polarizados. La opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Eso es muy relevante porque a mayor polarización, más difícil resulta alcanzar consensos entre grupos con sensibilidades distintas para lograr reformas profundas que permitan que una sociedad avance. Así, una polarización elevada puede dar lugar a posiciones irreconciliables, lo que dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Este fenómeno lo podemos encontrar en el ámbito político “si no estás conmigo, estás contra mí”. Lo raro es que muchas de las veces ya no es cuestión de ideología, o definición de rumbo, sino simplemente de estar “en contra”. El ejemplo más cercano lo tenemos en nuestro país vecino, donde se ha generado en círculos académicos un debate muy fuerte sobre si realmente ha aumentado la polarización de los ciudadanos. Antes era mucho más común que personas tuvieran visiones conservadoras en algunos temas (por ejemplo, económicos) y liberales en otros (por ejemplo, sociales). En cambio, los votantes norteamericanos han abrazado en la actualidad el ideario del partido con el que simpatizan en todas sus dimensiones. La consecuencia ha sido un alejamiento de las distribuciones de preferencias entre los votantes de los dos partidos principales. La polarización ha aumentado.

Si nos vamos al ámbito de nuestro país, también podemos observar la gran polarización existente expuesta, manifiesta y manipulada por el Ejecutivo. Ahora puedes encontrar personas que están en contra o están a favor, por el solo hecho de la persona o grupo.

Este tipo de comportamiento está adentrándose no sólo en la sociedad, sino también en los ámbitos familiares, donde se manifiestan comportamientos de familiares en contra de familiares, ¿por qué?, por el solo hecho de estar a favor o en contra de una posición ante un problema o propuesta.

Actualmente, la sociedad presenta un grado de desacuerdo significativamente mayor que en épocas anteriores, hace unos quince o veinte años, en temas tan variados como inmigración, multiculturalismo, integración de regiones, confianza en los legisladores o satisfacción con su gobierno. La única variable donde vemos un mayor consenso es en la necesidad de que las políticas públicas reduzcan las desigualdades. Se trata de un fenómeno que ha venido incubándose poco a poco y que actualmente es una realidad asentada que no se ve desvanecerse a corto plazo.

Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ver por toda la sociedad, de apoyar la unión y el respeto, no importando las diferencias de criterio o puntos de vista. Me gustó una frase del próximo presidente del país vecino: “Somos oponentes, no enemigos”.

Esta lección la debemos aprender, y promover el diálogo, practicar el respeto, pero sobre todo evitar juicios de valor que sólo provocan la desunión familiar, de grupo, o de una sociedad. En esta era de la polarización es cuando más necesitamos entender el valor de comunidad para generar cambios. Jamás podremos avanzar como sociedad si motivamos y atizamos la polarización. Sólo así podremos alcanzar la paz y justicia que tanto anhelamos.