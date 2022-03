La escritora Silvia González recibe hoy distinción María Edmeé Álvarez

La escritora Silvia González fue reconocida con la distinción María Edmeé Álvarez en el área de Literatura, siendo el día de hoy, Día de la Mujer, cuando se le entregue en ceremonia el reconocimiento por su vasta trayectoria en las letras por parte del Congreso del Estado.

Al respecto, la galardonada indica: “Los que me nominaron fue la Asociación de Editorialistas de Chihuahua y me hablaron del Congreso para informarme, y me dio mucho gusto porque detrás de esto hay 15 años de escritura, 12 libros escritos y dos por publicar, estoy buscando una editorial, y siempre he estado muy activa en el ramo de la literatura porque es muy importante, porque cuando uno lee los criterios mejoran para dar una opinión como en situaciones políticas, incluso en nuestra vida diaria aprendemos a tomar decisiones más acertadas mientras más lectura tenga una persona, ya que se aprende a discernir, a mí la novela me ha abierto mucho la sicología para entender a las personas”.

Por otra parte los proyectos que tiene en puerta informa: “Gané el año pasado el premio Demac para mujeres que quieren cambiar algo, escribí sobre las niñas que son vendidas en la Sierra y gané a nivel nacional, a raíz de esto me estoy valiendo de ello y de mi editorial porque quiero que se hagan normativos y leyes para que se castiguen estas violaciones y abusos sexuales, porque los pueblos indígenas se rigen por sus usos y costumbres, y cuenta con leyes muy diferentes a las de nosotros, donde no se penaliza la venta de los hijos, trata de blancas, violación, aunque sean menores de edad”.

Foto: Cortesía | Silvia González

Su opinión ahora en este mes de la mujer indica: “Es el tiempo de la mujer, ahora estamos viendo esta guerra hecha por un hombre caprichoso, egocéntrico, que no le importa la familia, la mujer, y es lo que necesitamos para equilibrar el mundo precisamente la participación de la mujer en la política, y también hasta en la literatura, apenas estamos aprendiendo las mujeres, ya que hemos estado inmersas leyendo literatura escrita por hombres, el 90% de nuestra formación literaria es masculina, entonces, creo yo que apenas las mujeres estamos mostrando cómo escribimos y estamos leyéndonos unas a otras, hay un momento literario femenino muy fuerte en las redes, por lo cual invito a todo el sector femenino a escribir porque nos ayuda a formar más nuestro criterio”, finalizó.

Si deseas conocer el aporte cultural de la escritora puedes ingresar al link https://www.silviagonzalez.com.mx/obras, donde encontrarás lectura hasta para los niños.

DATO

