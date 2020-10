La especialización tiene su justificación

La humanidad ha ido evolucionando a través del tiempo y ha demostrado que la especialización es la respuesta para el logro de objetivos en las organizaciones, el mejor ejemplo lo tenemos en la medicina, donde este mismo año ya hay algunos laboratorios que presumen tener algunas opciones de vacuna para el Covid-19.

Con el pretexto de la austeridad se ha realizado una descalificación de la relevancia hacia la especialización o el conocimiento del área a trabajar dentro de los organismos públicos, lo cual ha provocado simplemente como ejemplo, el descuido de la seguridad de instituciones como el SAT y Pemex, con lo cual se pone en riesgo la seguridad nacional del país.

El objetivo de los gobiernos no es ahorrar dinero, sino lograr que con los recursos que cuenta todo el estado, el nivel de vida de los habitantes de un territorio sea digno y que satisfaga las necesidades humanas y permita que las personas puedan emprender proyectos y así generar un bienestar general.

La educación, la salud, la economía, la seguridad, son rubros fundamentales para que una sociedad funcione correctamente.

En México acabamos de perder a uno grande que es testimonio de que la inversión en el recurso humano da frutos, me refiero a Mario Molina, quien fue ganador del Premio Nobel de Química en 1995 por demostrar la relación entre el agujero de ozono y los compuestos de cloro y de bromuro en la estratosfera.

En el ámbito de la seguridad en Chihuahua, área muy sensible como todos sabemos, se acaba de otorgar el premio “Medalla al mérito policial 2020” al maestro Carlos Mario Jiménez Holguín, quien es otra prueba de que la voluntad y la inversión en su capacitación rinden frutos positivos a la sociedad, que a final de cuentas es lo que necesitamos, personas capaces que reciban apoyos y que se consoliden en áreas de especialización para beneficio de todos a través de sus acciones aplicando lo aprendido.

Carlos Mario Jiménez Holguín es chihuahuense, en su familia corre la sangre de maestros y la educación; él es abogado por la UACh, en sus primeros años de trayectoria profesional se incorpora a la procuración de justicia y es donde se le presenta la oportunidad de recibir capacitación en Sistemas Penales Comparados, Problemas Sociales y Administración de Justicia, así como Derecho Penal, esto mediante apoyos para cursar una maestría en España, y posteriormente regresa a México donde fue aplicado este conocimiento.

La crisis de seguridad que atravesó Chihuahua en años pasados, seguramente bien recordada por usted, fue enfrentada y desarticulada gracias a estrategias que surgieron a partir de lo estudiado con todo un equipo de personas dispuestas a arriesgar sus vidas por la seguridad de todos.

El área de seguridad es un espacio muy poco reconocido, ciertamente hay malos elementos, pero debemos de conocer que hay muchos buenos también que dedican sus esfuerzos diarios a solventar la seguridad de los ciudadanos sin que nos demos cuenta de esto.

Con la crisis del Covid, hemos podido visualizar las grandes deficiencias que tienen los integrantes del personal de salud en cuanto a equipo para protección personal y remuneraciones económicas, pues desafortunadamente no son los únicos, las personas que laboran dentro de los espacios de seguridad pública no son acreedores de créditos bancarios, no cuentan con seguro de vida, su salario es muy bajo, no tienen apoyos de becas para sus hijos, es decir arriesgan su vida todos los días por una remuneración muy pequeña e insignificante.

Aunado a la situación existente tenemos la presión actual por desaparecer todos los fondos económicos que apoyaban áreas fundamentales como lo son seguridad y salud, entre muchos otros aspectos, así lo estará votando la Cámara de Senadores al eliminar a los fideicomisos.

Así las cosas, la sociedad es la única que puede poner rumbo correcto para fortalecer todas sus áreas de acción y lograr una mejor calidad de vida. #SociedadEnAcción

Gracias por leerme, es ampliamente valorado @MarAlmeyda comentariosaloescrito@gmail.com