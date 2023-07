La estupidez y su historia

Si analizamos las diferentes épocas del ser humano, sin duda catalogaremos de estúpidas muchas acciones del pasado, como levantar el estandarte de Cristo, decirse su seguidor y maltratar o matar a un ser humano en nombre de Dios. ¡Ah, pero esa estupidez todavía existe! Así que vayámonos a otras. ¿Le podremos poner fecha a la abolición de la esclavitud? ¿Acaso no se ha multiplicado y sofisticado esta práctica? Hay una diversidad impresionante de esclavitud laboral, social, familiar ¿Estás inmerso como víctima o verdugo en ellas? La hija o hijo menor de la familia no podía casarse porque le tocaba cuidar a los padres ¡Híjole otra vez me alcanzó la historia! Porque aún hay muchos padres de familia limitando a sus hijos, manipulándolos para que no se vayan a hacer su propia vida.

Sacrificios humanos, esa barbarie de matar a un ser humano para honrar a este o aquel dios ¡Qué primitivo! Sangre derramada con una crueldad inconcebible. ¿Pero qué acaso no estamos viendo en la actualidad el sacrificio de millones por la sed de poder? Un poder individual, grupal o político que honra al dios del dinero y la ventaja.

Sometimiento de la mujer, en este aspecto no podemos hablar de pasado, porque aún y con los avances en este tema, sigue habiendo mucha discriminación hacia el sexo “débil” e incluso muchas mujeres adoptan ese rol de inferioridad y aceptan el trato de personas y ciudadanos de segunda.

Protección a niños y menores de edad. Nos zumba valorar la riqueza infantil, los niños son la joya más preciada del futuro, las heridas infligidas en su contra forman cicatrices persistentes, siempre vulnerables a volverse a abrir. Si estás a cargo de un niño y lo abusas, mereces la muerte, tus derechos no alcanzan para el perdón. Pero no sólo hablo del abuso físico; el mental y emocional superan en muchas ocasiones al visible.

La estupidez humana no se puede catalogar como generacional, porque generación tras generación se transforma y manipula según los intereses presentes del territorio.

Yo más bien diría que la estupidez es un mal perenne que se va disfrazando, no nos la hemos podido sacudir, y estamos obstinados en justificarla.

Pero a fin de cuentas ¿Qué es estúpido para cada cual? ¿O sólo es estúpido el que se resiste a congregarse en la estupidez?

Estúpido: que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas.

Necio, falto de inteligencia. Estrechez de miras. Aturdido.

¿Y tú cómo defines estúpido? ¿Quién para ti lo es y por qué?

¿Acaso te conviene hacerte el estúpido?

La estupidez está latente en la humanidad, por eso generación tras generación cometemos las mismas estupideces, que a fin de cuentas es falta de cultura, falta de sentido común, falta de amor y respeto hacia uno mismo y hacia el prójimo.

¿Qué estupideces haces y por qué? ¿O acaso te sientes posicionado en una superioridad donde el término no te alcanza?

Hay dos tipos de estupideces, la ignorante y la conveniente.

Vivimos sin duda una obra que se repite, nada más nos cambiamos el disfraz.

Nadie nos salvamos del adjetivo, la incongruencia nos lo pone sin remedio.

Ser estúpido es vivir fuera de la realidad, porque muchas veces no sabemos que lo somos y otras no nos conviene saberlo y evadimos verlo. ROBERTA CORTAZAR B.