La evaluación de impacto ambiental como herramienta principal en la gestión de proyectos

Por: Diana González





Sin duda alguna, uno de los temas que más me apasionan dentro de la gestión ambiental es todo lo referente a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y todo lo que esto implica. Ya lo he mencionado anteriormente, el marco normativo en torno a la política ambiental es un buen marco, amplio, robusto y completo y en lo que refiere a evaluación de impacto ambiental no se queda atrás.

La política ambiental federal es el conjunto de prerrogativas, lineamientos, planes y estrategias mediante las cuales se conducirá el tema ambiental en nuestro país, es aquí donde se plasman los instrumentos que serán los mecanismos para darle cumplimiento a esa política y la EIA es el principal como un instrumento de alcance preventivo e integrador.

Es necesario comprender el sentido y la naturaleza de la EIA como el instrumento que pretende encontrar, mediante técnicas y metodologías, así como análisis y proyecciones, los términos y condiciones que los proyectos deben cumplir para poder desarrollarse sin poner en peligro el equilibrio ecológico de los sistemas ambientales en los que se desarrollan. No es un instrumento cuyo objetivo sea encontrar impactos per sé, sino que en la definición de esos términos y condiciones se requiere el conocimiento profundo de la actividad que se desarrollará, el diagnóstico ambiental del sistema ambiental o del espacio en el que se llevará a cabo el proyecto, identificar tendencias de desarrollo y/o deterioro y efectivamente la definición de los impactos ambientales significativos, potenciales, acumulativos y sinérgicos o aquellos que tendrán un mayor alcance por realizar las actividades del proyecto de manera conjunta que si se realizan de manera diferida o independiente.

Cuando este instrumento es utilizado bajo este enfoque, se garantizan beneficios como la aceptación o cancelación anticipada de propuestas ambientalmente no calificadas, la identificación e incremento de aspectos ambientales favorables, la identificación e implantación de alternativas ambientales costo-efectivas, la integración adecuada de cuestiones sociales, ambientales y económicas, es decir, la generación de proyectos equitativos y justos, proyectos exitosos.

Es necesario mencionar, que la realización de este tipo de evaluaciones debe desarrollarse por expertos del área, que cuenten con las bases técnicas y metodológicas para llevarlos a cabo de la manera correcta para obtener los beneficios ya mencionados. La sostenibilidad no implica detener proyectos por detenerlos, implica atender el reto de plantearlos bajo nuevas formas y requerimientos, implica el que los promoventes de dichos proyectos estén dispuestos a invertir en el cumplimiento de los términos y condiciones, que manifiesten el compromiso de cumplir a cabalidad con éstos y que el desarrollo no necesariamente implica deterioro.