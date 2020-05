“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”: Georg C. Lichtenberg





El pasado viernes, los comerciantes informales vivieron en carne propia la falta de oficio político por los momentos de coraje provocados por la actitud de los agentes de Gobernación Municipal que pretendían cerrar los negocios de la calle Cuarta ante la contingencia sanitaria que enfrentamos y el peligro que representa el Covid-19.





Sin embargo, no visualizaron un operativo negociado, sino con el uso de la fuerza. Al resultar un comerciante mayor de edad agredido por un funcionario, se desataron los ánimos y el coraje de la gente iniciando una violenta confrontación que orilló a huir a los antes envalentonados agentes de Gobernación Municipal.





Sin duda no comprenden la necesidad que tiene la gente de trabajar para obtener el sustento diario que son capaces de poner en riesgo su salud mientras la autoridad municipal es incapaz de establecer un puente para resolver esta problemática, donde el principal objetivo debe ser salvaguardar la vida y salud de las personas.





Porque la pandemia se encuentra en el punto más alto del contagio, según nos lo dicen las propias autoridades sanitarias, por lo que es ahora cuando se debería de impulsar el quedarse en casa más allá de las palabras apoyando a que esto sea haga realidad cuando menos con la garantía del sustento necesario a las familias de los comerciantes, pero claro los funcionarios no quieren dejar al fotógrafo en casa, ya que de hacerlo no tendrían la necesaria foto para el “face” que ilustre su benevolencia y buen gobierno.





Pero eso sí, alcaldesa y funcionarios municipales andan en las colonias afiliadas a su partido repartiendo despensas a cambio de las credenciales de elector como si estuvieran en campaña política, los vendedores ambulantes de la calle Cuarta, pertenecientes al comercio informal que se encuentran en situación de que si no trabajan no comen, gritan y preguntan ¿dónde están los apoyos para quedarse en casa, dónde quedaron los 30 millones de pesos prometidos y dónde las despensas para la alimentación?.. No, no es fácil quedarse en casa cuando no se tiene para alimentar a los hijos, a los padres o abuelos mientras las autoridades se dan el lujo de, con todas las protecciones sanitarias, repartir despensas con los colores azules, la camiseta y la respectiva fotografía en las redes sociales para que se difundan las bondades de la administración municipal.





Demostrada queda la poca capacidad de llegar a acuerdos por medio del diálogo, así como el desconocimiento de que el uso de la fuerza a través de la violencia sólo genera más violencia. Hace falta más oficio político en quienes nos gobiernan.





