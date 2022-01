Aquí anoto 20 preguntas que podrían plantearse a los jóvenes de nuestra época para ayudarlos a pensar en un asunto de gran importancia: ¿Tú quieres ser feliz? ¿Crees que tienes la capacidad de hacerte feliz a ti mismo? ¿Quién está obligado a hacerte feliz? ¿Cómo será tu vida si no consigues esa felicidad que deseas? ¿Piensas que la comodidad, el sexo, el dinero y el entretenimiento te pueden hacer feliz? ¿Del 1 al 10, qué nivel de felicidad te haría sentirte satisfecho y realizado? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para ser feliz? ¿Cuánto esfuerzo y sacrificio necesitarás para conseguir tus metas? ¿Cómo te estás entrenando para alcanzar tus objetivos? ¿Piensas que hay personas que sí son absolutamente felices? ¿Quiénes? ¿Por qué crees que son plenamente felices? ¿Es compatible la felicidad con algunos sufrimientos? ¿A qué edad supones que podrás alcanzar tu felicidad? ¿Cuál es el conjunto de realidades que necesitarás para ser feliz? ¿Después de que hayas muerto, crees que habrá otra vida donde podrás ser feliz? En ese caso, ¿qué tendrías que hacer para conseguirla? ¿Eres feliz ahora con lo que tienes? ¿Qué tanto, del 1 al 10? ¿Por qué?

La felicidad es subjetiva, pues cada persona tiene un esquema distinto de ella. Hay quienes teniendo todo viven insatisfechos, y otros se sienten contentos con muy poco. El tema es de fundamental importancia para cada uno, pues en cierta forma de ello depende que sintamos que valga la pena vivir o no.

En mi opinión, considero que un requisito fundamental para ser feliz es la madurez que tenga cada individuo. Mientras no se acepte la propia realidad, no podemos hablar de una persona equilibrada y, como en la vida siempre aparecerán asuntos que nos incomoden y nos lastimen, se requiere de la capacidad para aceptarlos y manejarlos con sensatez, de lo contrario no podremos vivir satisfechos nunca.

Jordan Peterson nos habla —entre otros asuntos— de la importancia de escoger los sufrimientos, pues si quieres llegar a ser un profesionista exitoso se necesitará meter en tu presupuesto vital las horas de clases, de estudio, el pago de las colegiaturas, etc. También es fundamental escoger una meta por la cual valga la pena esforzarse, y mientras más alta mejor, pues si las metas son pequeñas corremos el riesgo de alcanzarlas, pero quedando insatisfechos.

Hay quienes disfrutan de la adrenalina en experiencias peligrosas, y detrás de ello añoran el aplauso y la fama. Quizás no sepan que la felicidad sólo se puede alcanzar a través de un amor ordenado a los demás, y esto siempre exige la capacidad de servir. Quien sólo se ama a sí mismo nunca podrá ser feliz. Amar y ser amados es lo que realmente le da sentido a nuestra existencia.

Ahora bien, resulta que el asunto del amor es todo un tema. Amar suena bonito, pero no es fácil. Muchas veces es muy difícil puesto que todos los mortales somos imperfectos y, por lo mismo solemos decepcionarnos al descubrir los defectos de aquellos que en un momento nos habían deslumbrado, sobre todo cuando sus imperfecciones van en contra de nuestro egoísmo, comodidad, orgullo, y planes personales. Hay que trabajar mucho para poder mantenernos firmes en una relación que puede resultarnos incómoda. Como bien dice José José: Porque todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Aquí está la diferencia entre la realidad y los cuentos de hadas.





