La fiesta cívica se convierte en circo

Me desconcierta tanto fanatismo… ¡Por favor! Se trata de nuestro país, de nuestro futuro, de nuestras hijas e hijos. Tengamos tantita madurez y consciencia. No se trata de un concierto con algún artista de moda, la final de un reality show o del certamen de Miss Universo. Es increíble ver múltiples publicaciones, de todos los colores, con un alarde de victoria sin estar en la estrategia y sin conocer el verdadero significado de un proyecto de nación, sin saber propuestas, sin conocer datos, más que de oído y de boca en boca, pero sin nada de pruebas o justificaciones.

Hablan de candidatas y candidatos como deidades, como rockstars, como si no se tratara de gobernantes que tomarán las decisiones que nos afecten o nos beneficien, que nos hundan más o nos saquen poquito de dónde estamos. Hablan con un odio desmedido, con ofensas tan incongruentes que ponen en tela de juicio a las propias personas al exhibirse de esa manera.

Que lamentable que la política se esté tornando en una lucha de ángeles y demonios, pero caricaturizados, donde pareciera que se exalta el cambiar de dueño o dueña más que dejar de ser perros, como diría el padre de la morenista Tatiana Clouthier, ex candidato a la presidencia de la República víctima del fraude de 1988 orquestado por el actual director de la CFE, Manuel Barttlet y víctima fatal de un sospechoso accidente automovilístico, Manuel Clouthier.

Hay un fanatismo bastante incongruente, que propicia una polarización irreconciliable y que evidentemente eso marcará las acciones futuras de quienes tomen las riendas de la nación en los diferentes poderes y niveles de gobierno. Veo tiktoks, memes, reels y demás recursos visuales digitales haciendo mofa de “mi reina”, “poderosísima”, y demás palabras que rayan en lo inapropiado, acompañados de hasta perros o animales bailando al ritmo de música electrónica muy al estilo de la “monja” de la feria, como si el país se tratara de eso… ¡De una feria!

¿O será que así vemos la vida pública y la democracia en México? ¿Cómo una feria? ¿Cómo un arremedo de forma de gobierno? ¿Eso somos? ¿Eso nos merecemos? ¿El resultado de un ejercicio democrático y ciudadano merece un tiktok que hable de la virtual presidenta refiriéndose a ella como “poderosísima” acompañada de dos perros pequeños bailando música electrónica como si fuera la “monja” de la feria de Santa Rita? ¿Ese es nuestro nivel de democracia?

Sí, lo señalo, porque estoy en todo mi derecho, como millones de personas, que exigen que no se desvirtúe el futuro de nuestros hijos. No se trata de resolver lo que pasará mañana, se trata de asegurar las condiciones cuando nosotros ya no estemos aquí. Se trata de generar un país en armonía y de oportunidades, no uno de burlas, ofensas y divisiones. No caigamos en los excesos que han sumido al país más que sacarlo adelante, pues todos los excesos son malos y perjudiciales.

No dejemos que una fiesta cívica se convierta en circo. No caigamos en ese fanatismo exacerbado en el que la creatividad y el tiempo que se le invierte se pudieran hacer cosas de mayor provecho, ya sea por un color u otro. Nuestra realidad nos exige compromisos muy puntuales, más de quienes actúan en la escena política, de quienes gobiernan o gobernarán para todos parejo, por igual, pues no se pueden dar el lujo de ser selectivos ante quiénes se gobierna y a quienes no si la propia ley les obliga, los simples mortales no debemos andar levantando olas que legalmente son incorrectas, rayando en la total ignorancia, repito, haciendo de una fiesta cívica todo un circo.

Esto no lleva dedicatoria especial para alguien, pero si te queda el saco, ¡Pues póntelo! Y si te queda grande, entonces déjalo.

¡Estoy para ayudar!

