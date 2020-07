La filosofía y la tolerancia de la cuarta

¿Serán nazis o comunistas algunos académicos de Morena al afirmar que los niños con cáncer son “chamacos defectuosos” y que es mejor dar becas en lugar de ayudar a los pequeños?

Normalmente esperamos que la filosofía nos imbuya en el amor a la sabiduría, en la reflexión sobre nosotros mismos, en las bases sólidas de lo que son los principios éticos. En lo que nos justifica como miembros de la raza humana. Nada más lejano a la realidad.

Los miembros de la secta de la 4a han expresado su deseo de ser “tolerantes con el aborto”, “del mismo modo como una persona de una manera lícita pueda extirpar alguna parte de su cuerpo”. Los asesinos de la 4ª afirman que el aborto no significa el asesinato de un ser humano, algo así como que no se mata a un hombre cuando se le secciona el apéndice en una intervención quirúrgica, ni cuando se le extrae un cálculo renal o se le corta una parte del cuerpo atacada por gangrena...”.

Una parte de nuestro cuerpo se define por el código genético que en común comparte con el resto del cuerpo, como el apéndice, por ejemplo. Sin embargo, el código genético de un bebé es diferente al de su madre. Es un ser independiente y no parte del cuerpo de su mamá.

Para los “filósofos” comunistas, “la filosofía no cristiana, es decir, laica o independiente, el ser humano no existe y tampoco la vida humana, sino a partir de la presencia de la conciencia...”.

En realidad, algo que no es humano no se convierte en humano ni con el tiempo ni con el tamaño. Y esto nada tiene que ver con las religiones. Es un hecho científico. Un estado de desarrollo no nos define como miembros de la raza humana. Ser una persona, un ser humano, no está relacionado ni con nuestras habilidades ni con nuestro grado de inteligencia ni con nuestras dimensiones. ¿Sería un enano menos humano que un jugador de basquetbol? Si una persona que pesa 120 kg se pone a dieta y pierde 30 kg ¿pierde 30 kg de “persona”? Si alguien pierde la conciencia ¿deja de ser un ser humano? De acuerdo a la filosofía de estos “filósofos”, entonces una persona que perdió la conciencia debido a una enfermedad o a un accidente debería ser eliminada automáticamente. La falta o ausencia de la conciencia no determina nuestra humanidad.

Estos “filósofos” afirman que “esa estructura celular” (el bebé antes de nacer), “es el punto de partida de un nuevo ser, pero no lo es aún, por ello, puede ser extirpado...”. A tal afirmación sólo podemos preguntar: 1. ¿Es un ser humano, esto es, proviene de seres humanos? 2. Es genéticamente alguien afín, pero diferente a sus padres especialmente su madre? 3. ¿Vive y crece?

Sabemos que no todos los filósofos piensan así, mas es importante hacer notar lo peligroso que es para todos que alguien con poder e influencia pueda determinar que las vidas de otros menos poderosos, o menos influyentes no valen, o no tienen sentido.

