La fortaleza del peso

Por: Humberto Ortiz

En la semana, el peso se apreció 0.29 por ciento respecto al cierre de este lunes, con lo que el tipo de cambio se ubica en 19.97 pesos por dólar. En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 20.51 pesos por unidad. El peso vuelve a cotizar en el piso de las 19 unidades después de siete días de no hacerlo. ¿Por qué es esto? Ya que nuestros indicadores económicos no son los mejores y en muchos sectores estamos sufriendo retrocesos. He aquí algunas de las explicaciones:

En primer lugar, está el diferencial de las tasas de interés que fijan los bancos centrales de México y los Estados Unidos y que es de aproximadamente 600 puntos (6 por ciento) favorables a México. Esto hace que las inversiones en dólares tiendan a venirse a México, con lo que se reduce el precio del dólar en pesos mexicanos. Como efecto colateral atempera la fuga de capitales, anclando el tipo de cambio, lo que incide en la inflación.

En segundo lugar, tenemos los montos históricos de exportaciones, principalmente de la industria manufacturera, lo que representa otra fuente de dólares.

También están las remesas familiares que tanto presume la presidencia y aunque se está pronosticando una disminución en su crecimiento, la verdad es que se espera lleguen cuando menos a 56 mil millones de dólares para el cierre de 2022, un monto muy significativo y que ayuda al apuntalamiento del peso.

Por otro lado, tenemos el resurgimiento del turismo internacional con el fin de la pandemia, lo que aporta un valor muy importante de flujo de dólares a la economía.

Otro factor importante, a pesar de las premoniciones negativas que se dan al respecto, tenemos como factor importante de dólares la Inversión Extranjera Directa.

Y así tenemos que, aunque ha habido incertidumbre local, ésta se compensa por los flujos de dólares en la economía y el diferencial de tasas de interés.

Por otro lado, el alza de las tasas no se va a detener, ya que se estima que el próximo 2 de noviembre se anunciarán nuevos incrementos en Estados Unidos. Por otro lado, en los próximos meses serán más obvios los signos de un freno en la actividad económica en Estados Unidos o incluso de una recesión. Este freno económico en los Estados Unidos comenzará gradualmente a tener un potencial freno económico en México sobre todo en las exportaciones.

Y en México será el 10 de noviembre cuando se dé un incremento adicional a las tasas que quizás las coloque en 10 por ciento, lo cual es peligroso para el crecimiento de la economía, ya que arriba de ese nivel de tasas estaríamos provocando una recesión, todavía más pronunciada que la que hemos estado viviendo de facto.

Otro nubarrón que aún no se disipa es el de las consultas que se han venido sosteniendo con EU y Canadá en el sector energético. Y aunque en el curso de septiembre aparentemente se distensionó la relación con el gobierno norteamericano, difícilmente habrá un desistimiento del reclamo si no hay cambios en la política energética. De no haber una solución negociada, entonces habría muchas más inquietudes por parte de los inversionistas, lo que alteraría las variables económicas que hemos enlistado, con su efecto en la paridad del peso/dólar.

Maestro en Finanzas. Economista