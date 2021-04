La Generación de la Mascarilla

Por Miguel Angel Durán

A través de la historia, hemos atravesado distintas etapas de generaciones, donde se implementan hallazgos positivos y negativos, tanto en modas, como en estilos de vida, cambios económicos, políticos y sociales.

Se han cumplido con las épocas generacionales que marcan la trayectoria de los sucesos, como lo es la generación BOOMER, época que nace en 1940 y 1964, y que es catalogada como una generación “Opresora”, hippie y dueña de la generación de la “Disco music”

Consiguiente de la generación X, que va desde 1965 y 1981, con la aceptación de la diversidad de razas, tendencias y una presencia en un cambio mundial, pues evoluciono el mundo encaminado a la tecnología.

Avanzando a la historia, los llamados “Millenials”, vienen después de 1982, en un mundo de inventos, donde se hace todo más atractivo y comercial.

Una época complicada por los cambios del mundo, posturas personales diferentes, donde el valor familia puede cambiar, y totalmente comprobado donde la generación es de los consumidores masivos de los nuevos productos.

Finalmente tenemos la importancia del tema “La generación de Mascarilla” donde la determinación actual para las futuras generaciones de familias y sobre todo donde los nuevos “jóvenes” embarcan una vida mas complicada, pues nosotros somos quienes sostenemos la palabra y conocemos lo compleja que es la vida en estos momentos. Juntando a las generaciones “Z” y “Alfa” vienen hallazgos que comprenden al mundo en un lugar de lucha y de efectos positivos o negativos a modo de verlo.

La generación de mascarilla, posee y contendrá características diferentes, por el simple hecho de tener momentos históricos que actualmente paralizan el mundo, un cambio en las características, que para bien o para mal, se tendrá que vivir con ello. Una distancia social diferente y un confinamiento mundial, es parte de “La generación de mascarilla”

La oportunidad de mejorar, cambiar el estilo de vida erróneo que se pueda estar viviendo al momento, y el hacer frente a los problemas, puede ser un factor positivo para esta nueva epoca que vino a cambiar la historia.

Tal cual lo dijo la física Marie Curie:

“No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más, para que podamos temer menos”

Y con esta frase, se puede hablar de un cambio positivo para la generación de la Mascarilla, pues se analizarán las ideas que ayudan a un nuevo futuro en punto de reescribir la historia:

Un incremento de la resiliencia en la gente, marca un cambio en la positividad de las personas, un carácter diferente con ganas de caminar al futuro, una automotivación y el control de la inteligencia emocional se ve involucrada con el cambio, pues adaptarse es indispensable. Un aumento en la creatividad y la capacidad de emprender, se ha visto reflejada con este tiempo complicado, enfrentar las cosas con carácter y ganas de avanzar, convierten un cambio donde existe la revolución con las personas, el surgimiento de ideas innovadoras y la adecuación de las circunstancias. La elevada manera de usar la tecnología, será vital para la gente de este tiempo, un cambio abrupto en los hábitos de la comunicación lo interponen como lo mas “interesante” en el cambio de entablar reuniones, clases o simplemente una comunicación constante con demás personas.

Y de cierta manera, lo mas importante; “el incremento de la empatía”, reconocer las emociones ajenas, identificaran a la generación de la mascarilla en el futuro, momentos complicados de toda una generación llevan al reconocimiento de las emociones ajenas y la capacidad de poder ponerse en el lugar de otros.

No se pueden dejar atrás los efectos pesimistas de la época, tal cual puede ser una frustración para la gente que no quiere adaptarse, transmitiendo la incertidumbre a lo que no conoce. El cambio a la manera en que nos podemos relacionar y el pensar en un posible rechazo social.

Es momento de cambiar, y dejar una buena huella con la generación, transmitiendo y avanzando con los efectos positivos que esta misma nos dejará.