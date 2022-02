La generación perdida por pandemia 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Realmente no estábamos preparados para “preparar” a la generación pandemia y probablemente seguimos sin estar preparados. Por lo tanto, tendremos una generación perdida. Las generaciones nacidas después de los ochenta son las menos impactadas por fallecimientos de Covid, pero los impactos por reducir actividades presenciales y encierros todavía no los conocemos, del todo. Las “consecuencias” para las generaciones más jóvenes se siguen acrecentando. Dentro de dichas consecuencias encontramos la pérdida en años de escolaridad, el bajo mercado laboral, la destrucción patrimonial, y los estragos en la salud mental. Primero, el impacto más importante que los jóvenes están asumiendo es la pérdida de años de escolaridad. Uno puede pensar que dicho tiempo perdido se puede compensar en el futuro. Sin embargo, investigaciones en el campo de la educación indican que es difícil que una persona siga dedicándole tiempo al estudio después de cierta edad, ya que es justo en esa etapa de la vida donde los jóvenes comienzan a pensar sobre trabajar, casarse o salirse de casa. Una investigación muestra que los niños en México dedicaron sólo la mitad del tiempo a actividades escolares durante la pandemia en comparación a cuando las clases eran presenciales. Así, lo mejor que pueden hacer las autoridades es incentivar el regreso a clases, acelerar la vacunación e invertir en pruebas de infección para que asistir a la escuela sea una actividad segura.

Segundo, las generaciones jóvenes son las que han resentido más la escasez del mercado laboral. De hecho, son justamente los jóvenes, junto con las mujeres, los que siguen sin recuperar sus empleos en el sector formal en México. Por eso no sorprende que las ciudades se estén llenando de repartidores jóvenes en motos. Lo más adecuado es actualizar los programas de inserción laboral a la realidad después de las olas del Covid, para incentivar el trabajo en el sector formal de los jóvenes.

Tercero, los “millennials” están destruyendo su patrimonio al acumular deudas sin construir activos que los respalden. Muchos “millennials” que se habían independizado y rentaban departamentos se están regresando con sus padres durante la pandemia. Si el gobierno no incentiva la construcción del patrimonio en la generación “millennial”, o si no da un respiro en la cantidad de impuestos que esta generación paga, pronto nos podremos encontrar ante una crisis de deuda que no tenga un respaldo de activos para este grupo de mexicanos.

Finalmente, las medidas para contener la pandemia están causando estragos en la salud mental de los jóvenes, adolescentes y niños. El Reporte publicado por el Foro Económico Mundial, indica un deterioro en la salud mental de los jóvenes y niños en términos de ansiedad o soledad. Igualmente, los riesgos de tener una juventud sumamente desilusionada implican la manifestación de sentimientos antisociales como el miedo, la ira y la división. Estos riesgos crecientes en las actitudes de los jóvenes comienzan a hacerse notar en diferentes países. Si estos riesgos no se atienden a tiempo con oportunidades e inversión para los jóvenes, pronto habrá una reacción en términos de violencia social y la entrada de más jóvenes a la violencia criminal. Debemos tomar en serio la salud mental y el sentir social de los jóvenes. Es un reto enorme al que se le tiene que dedicar una estrategia integral, y el cual debe ser parte de los gobiernos y las organizaciones. ¿Se podrá rescatar a esta generación perdida?

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua