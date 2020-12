La geopolítica del agua en América Latina: el acuífero guaraní como caso paradigmático

El agua dulce es un recurso natural sin el que no puede haber vida, y precisamente por ser un elemento para la supervivencia de los seres vivos, es una herramienta de poder. Los países que tienen superficies importantes de agua dulce se posicionarán en un futuro cercano en lugares privilegiados en la política internacional. América Latina no es una excepción, según el Programa Ambiental de Naciones Unidas tiene el 65% de las reservas del planeta. Pero ¿este recurso se utilizará para comerciar y enriquecer a unos pocos, o se considerará algo que necesita ser protegido para asegurar el derecho a la vida?

No se puede beber petróleo ni comer oro, a pesar de ello estos recursos naturales, entre otros, siguen siendo de los más codiciados en América Latina tanto por gobiernos nacionales como por potencias extra regionales. Pero sin agua dulce no se asegura la vida en la Tierra y en no demasiados años va a ser el recurso natural más codiciado.

Una de las reservas más importantes es el acuífero Guaraní, la tercera reserva más importante del planeta en cuanto a volumen. Se extiende por algo más de 1,190,000 kilómetros cuadrados, y tiene un volumen de unos 40,000 kilómetros cúbicos, siendo cada uno de ellos equivalente a un billón de litros de agua dulce.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comparten esta riqueza subterránea, convirtiéndose en protagonistas de una relación geopolítica de poder que crecerá en importancia según pasen los años. El uso del agua dulce como un recurso natural comercializable, o su utilización como un bien fundamental para sostener el derecho a la vida en nuestro planeta plantea un enfrentamiento de posturas.

Las tensiones geopolíticas que ya están en marcha en torno al uso del agua en América Latina se concretan en el acuífero Guaraní en una serie de posiciones enfrentadas y de tratados que intentan poner freno a dichas tensiones. Desde el Banco Mundial y su posición clara a favor de su privatización; hasta posturas como las avaladas por los autores Barlow y Clarke, que proponen cambiar el término de “bien público” del agua, propuesto por el PNUD, por el de “bien común”, mucho más democratizador en el planteamiento de uso.

Si impera la privatización del agua del acuífero Guaraní se producirán protestas sociales que pueden concluir en enfrentamientos violentos, como algunos ya ocurridos en la región. El caso de la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000 es un claro ejemplo. Todo empezó con la privatización del agua potable municipal, se hizo amparada por el Banco Mundial, multinacionales como Bechtel Corporation, Edison, Politropolis S.A., empresas bolivianas como el Grupo Petricevich Cochabamba y SOBOCE S.A., y el consorcio español Abengoa S.A., llegaron a subir el precio hasta un 300%; el resultado fue la declaración de la ley marcial, al menos un muerto, 121 personas heridas, 172 encarceladas y la población en una situación de pobreza y extrema pobreza provocadas por esos precios.

Por otro lado hay ejemplos positivos: la postura de Mercosur al aceptar la Carta Social del Acuífero Guaraní, o experiencias de gestión conjunta de gobiernos municipales y vecinos a través de presupuestos participativos, como en Porto Alegre, Brasil.

El cumplimiento del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, agua limpia y saneamiento, depende de la posición política de actores internacionales, estados y actores privados. Sus posiciones pueden salvar vidas o causar una pobreza casi irreversible a largo plazo en América Latina, por eso, el acuífero Guaraní es un elemento de poder geoestratégico de una importancia extrema que no se debe perder de vista en los próximos años.