La Globalización y los Virus

La globalización como “un proceso social en el cual las restricciones de la geografía en las disposiciones sociales y culturales retroceden y en el cual la gente es crecientemente consciente de que están retrocediendo”. El planeta se está encogiendo y los limites temporales y geográficos se desdibujan, lo cual permite una mayor integración de todos los campos de la vida social, en especial de la economía, la política y la cultura. La globalización no es equiparable a la internacionalización. Esta última supone una relación más profunda entre naciones, mientras que la globalización trasciende la nación y se sustenta en actores de diverso tipo: organizaciones no gubernamentales, corporaciones transnacionales, asociaciones regionales o individuos concretos. Esto no significa que la globalización excluya a los gobiernos, pero sí que es un proceso que va más allá́ del mismo. Los mayores impactos que se manejan sobre globalización son de tipo comercial y movilidad humana. Las regiones y las empresas, bajo un modelo económico, ”decidieron” buscar regiones en el mundo donde la producción de bienes y servicios resultara mas económica. Así, muchas de productos , componentes o servicios, se movieron de sus lugares de origen a regiones que “ofrecen” mejores condiciones económicas. Un ejemplo de estos movimientos son las ensambladoras, cuyos insumos se encuentran en varias partes del mundo y el ensamblado en otras regiones, siguiendo de la distribución y venta en ubicaciones diferentes. Esto dio lugar a una red mundial de flujo de partes, productos y servicios.

En los últimos años se esta cuestionando el modelo globalizado. La realidad es, que ese esquema, vino para quedarse , a pesar de los esfuerzos de varias regiones por colocar muros físicos y comerciales para impedir el flujo de productos y personas. El esquema de economías de escala regionalizando ha sido una estrategia de competencia por mejores costos.

Ya hemos experimentado los efectos de la globalización en los mercados financieros, a partir de problemas y sus efectos en el mercado de dinero. Ahora vemos otra cara de la globalización, la de los virus. Se comenta que son creados, se difunden y se controlan para enriquecer, principalmente a la industria farmacéutica. Definitivamente “algo” hay de cierto. Pero los reyes del capitalismo ¿serán capaces de implementar estrategias que afecten a todo el mundo y provoquen muertes? Definitivamente la respuesta es si, a todos esos lo único que les interesa es el negocio y el poder. Ahora tenemos un virus que se esta convirtiendo en pandemia.

Partiendo de la definición de pandemia , la cual es una epidemia que ocurre mas o menos al mismo tiempo en todo el mundo. Estamos entrando en una pandemia, y la globalización es un esquema que, no solo acelera la pandemia, sino que también tiene sus impactos colaterales a partir de esta pandemia. Los efectos empiezan apenas a surgir, insumos globales, no llegan a sus destinos, ensambladoras globales, no logran integrar productos, los productos no llegan a los mercados globales. Las redes de producción y servicios se ven fuertemente impactadas por los virus en esquemas de globalización. Sean o no “fabricados” a propósito o producto de mutaciones.

La verdad es que, la globalización esta teniendo sus impactos como crecimiento de los virus y estos a la vez, sus impactos en las cadenas productivas. Sabremos entender la globalización, y toda su red a lo largo y ancho del planeta. Ahora es un virus, mañana…

Email: antonio.rios@tec.mx