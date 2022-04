La Gran Carrera de México (parte 1)

Haciendo una equiparación de temas actuales. Vemos al piloto mexicano Checo Pérez en su bólido Red Bull 11, corriendo a más de 300 km/hr en pistas tremendamente sinuosas, peligrosas y llenas de competidores queriendo todos llegar primero al final de la carrera, cuidando siempre que la estrategia esté dada en una visión de mantener el vehículo en las condiciones óptimas y siguiendo las reglas de la FIA, de no ser así, se puede sufrir una penalización que lo dejaría fuera del anhelado primer lugar.

La carrera requiere de una plena atención a los controles, a la pista, a las instrucciones de sus directores del equipo que está monitoreando su vehículo con tecnología de punta y dándole recomendaciones para mantener rendimiento y eficiencia. Por otro lado, el piloto ha sido capaz de mantener disciplina de cuidar su persona, de entrenarse tenazmente por largos periodos y siempre estar en condiciones físicas y mentales óptimas para desempeñar su trabajo. Son una enorme combinación de puntos a cuidar donde están las partes de refacción, las llantas adecuadas al tipo de pista, condiciones climáticas y situación particular del momento de la carrera, en fin, una suma de planeación, ejecución y supervisión de primer nivel, siempre con una sola visión de poder salir victoriosos.

Muy seguramente omití alguno o algunos de los aspectos más relevantes del deporte del automovilismo, pero en general, el concepto es como llevar a cabo una misión, se compone de muchos elementos y tener los mejores jugadores en el equipo, la previsión, planeación y supervisión de la ejecución son primordiales para el resultado.

Triste lo que a continuación observo en la búsqueda de un país mejor para todos.

Hemos tenido una historia previa con un sinfín de fallas, indudablemente muy difícil pensar en que había un equipo McLaren o Mercedes o Red Bull corriendo a México a ser, al menos un efectivo equipo de pódium, y supusimos que el desengaño y la decepción que esto nos causó nos llevaría por el desencanto a tomar la decisión más adecuada. Hicimos apuestas que parecían prometedoras, teníamos la idea que con el simple hecho de tener un Checo Pérez al volante las cosas se harían por arte de magia para que fuésemos todo lo añorado.

Cuando al arranque de la primer carrera nuestro carro choca con el primer muro, y luego salen los asistentes cercanos a querer empujar el auto, resulta que esos asistentes son del mismo equipo que había hecho un desastre las temporadas pasadas, saboteando al equipo, robándose las refacciones, llegando en malas condiciones a trabajar, sin saber una pizca de mecánica, ni de cómo cambiar una llanta y por el contrario veían cómo tomar piezas para poder armar su propio vehículo; nos ponen el automóvil en el sentido contrario a donde los demás vehículos corren. Y al transcurrir unos minutos de la carrera, resulta que el piloto de nuestro país llama a su equipo y la conversación se escucha en las gradas y la televisión: “Los pilotos adversarios están locos”, “Están corriendo en sentido contrario, pero les vamos a ganar más fácilmente”.

Cuando leemos o escuchamos a algunos personajes públicos, críticos, reporteros, moneros, etc. que proclaman el cambio, me preocupa que pensemos que un leopardo de circo cambió sus manchas por tener un domador nuevo. Seamos cautos con las visiones que por la insistencia de las frases nos pretenden siempre convencer de lo que no existe o que es mentira o verdad a medias. Que los actores políticos están actuando plenamente como se tenía esperanza en la pureza de la intención de la promesa inicial. Aún no sucede, y se ve muy complicado que sea en un plazo razonable, pero la complicación es que seguimos en sentido contrario a la carrera.





Maestro en Administración de Negocios. Ex presidente de Index Chihuahua.