La gran carrera de México. Parte 2, final

Por: Luis Carlos Ramírez

Los pasados quince días han sido una prueba de carreras muy interesante para nuestro país, como buena etapa de calificaciones y búsqueda de la “pole position” a arrancar en 2024, las acciones de las autoridades encuentran como aplicar sus estrategias más rudas y estudiadas de cómo quedar en primer lugar, y así poder iniciar con la ventaja que hace más fácil llegar al final de la carrera sin enemigos que rebasar.

Es de llamar la atención que las dos semanas tuvimos eventos políticos de relevancia, que, de haber sido llevados de una manera libre y de origen ciudadano, con verdaderos tintes de democracia participativa y haciendo que los eventos de parlamento abierto, en el caso de la Reforma Eléctrica, hubieran tenido también los oídos y la atención abierta; nos haría un país de primer nivel en asuntos de decisiones clave con los métodos libres y soberanos. Sin embargo, estas “prácticas” se han vuelto manipuladas, como si en la F1 la FIA decidiera a qué velocidad debiera correr cada automóvil y cuánto combustible habría que ponerles, definiendo la equidad a contentillo.

Me preocupan las consecuencias póstumas de ambos eventos, la revocación y la votación a la Reforma Eléctrica.

Son, más que una posibilidad de definición, una herramienta más de división, de encono. Una oportunidad que ante cualquier resultado busca más “echar azúcar en el tanque de gasolina” de los otros, que, de dar mejor rendimiento al auto propio, y más aún, deteriorar el “espectáculo” o bien, el escenario de futuro de nuestro país.

Cualquier resultado es propicio para las denostaciones, para la crítica y, sobre todo, para lo más delicado; la división de la población, de un pueblo envuelto en disputas internas y diferencias aun dentro de las familias, en ocasiones de manera seria, por la diferencia de opiniones, que ahora, adjetivado por las “autoridades” se vuelve una gran ofensa discrepar del criterio del partido en el poder. La fuerza del Estado se ejerce de manera maquiavélica y aguda en contra de la crítica, o al menos de la diferencia de opinión, lo cual afrenta la libertad de expresión. Los satélites o subordinados pueden incluso en ocasiones llevarlo a niveles personales que atenten a la seguridad personal. Los menos atemperados podrían causar fatalidades. Es, pues, un escenario de calificativos, no de acciones que resuelvan la pobreza efectivamente. No hay cómo proteger la selva húmeda de nuestra península. No hay aún medicamentos suficientes para la población más desprotegida. No tenemos el crecimiento requerido para dar el siempre esperado bienestar de los mexicanos.

Seguimos en esta carrera, como muchos eventos de nuestra historia, viendo que la individualidad, la ausente habilidad de trabajo en equipo; los intereses de grupos prevalecientes, la falta de real patriotismo se refleje en acciones de los gobernantes. Y así llegar a la meta, y, en primer lugar, es extremadamente difícil.

Chihuahua hoy desarrolla una oportunidad de que podamos ver las cosas de manera distinta. Los proyectos y el trabajo de los chihuahuenses, enfocados en metas comunes, en proyectos de largo plazo, en la participación REAL ciudadana, en la integración de la cuádruple hélice. Con gobiernos locales que sean empáticos y alineen también sus baterías en los objetivos más allá de sus periodos de vigencia. Hacen que CHIHUAHUA FUTURA pueda ser una vía de acción, donde la colectividad y la visión futurista nos dé una verdadera oportunidad en los próximos años.

Nuestra carrera local es viable, podemos ser un buen ejemplo para que nuestro país tenga su Fórmula 1 a nivel nacional. Las pequeñas acciones de la colectividad llevan a grandes logros, y ahora es la oportunidad que podemos aprovechar. Tenemos los talentos, técnicos, directivos y pilotos, además del vehículo, nuestra sociedad es capaz, vamos a lograr un Chihuahua que todos deseamos.

Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua