La gran fuga

En esta ocasión no puedo hablar de otro tema, este es el más importante del momento: la fuga del primero de enero, iniciamos el año con esta lamentable noticia, la fuga de 25 reos del Cereso número 3s de Ciudad Juárez, cómo no hablar de algo tan importante y trascendente en esta primera semana del año.

Iniciaré con lo que yo considero es lo más importante, la gran descomposición social que existe en las familias. Hoy en día me sorprende que los grandes delincuentes que se fugaron son personas muy jóvenes, apenas alrededor de los 25 años y ya con una trayectoria delictiva impresionante que nos hace cuestionarnos, ¿dónde estaban los padres de estos niños cuando iniciaron su carrera delictiva? ¿Dónde andaban estos jóvenes que nadie vimos para limitar esos alcances? ¿Dónde quedaron las oportunidades que debe proporcionar el gobierno, la sociedad, para sacarlos adelante?

De este primer párrafo paso a la parte que también me parece muy preocupante, y es la parte de las responsabilidades, ¿quiénes son los culpables de la fuga? Creo que es evidente, pero no me centraré en las personas, me centraré en las instituciones. Con esto ha salido a la luz lo que muchos sabíamos, pero no se le había puesto atención, la seguridad en nuestro país está con alfileres, y lo vemos todos los días, pero cada que ocurre un acontecimiento de esta magnitud lo primero que vemos es el deslinde de responsabilidades, nadie quiere tener la culpa, nadie se hace responsable, nadie asume el costo de la parte que le corresponde, en esa parte es donde tenemos que detenernos y tener el valor de asumir la parte que nos toca pagar.

No podemos mantenernos viendo desde el balcón lo que sucede, tenemos que tomar el toro por los cuernos, sí, entrarle con valor al gran problema que tenemos enfrente y no echando culpas de un lado para otro; la valentía es un valor que hemos perdido y sobre todo en los puestos de toma de decisiones de los gobiernos, todos quieren sacudirse la culpa, pero en todos hay algo de culpa, en todos hay errores, en todos tendría que tener la ciudadanía esperanza.

Se escucha mucho en redes, en columnas y hasta en videos, todos a su modo explicando lo evidente, hay errores, hay corrupción, hay culpables, tenemos que asumir con valor la parte que nos corresponde.

Hay un cuestionamiento nuevamente para los juzgadores, ¿por qué les dan amparo a delincuentes tan peligrosos? Esto es porque una de las excusas de traslado de los delincuentes a penales con mayor seguridad es que tenían amparos para no ser trasladados. Es por eso que digo, hay muchos involucrados y ninguno asume la parte de responsabilidad que le toca, nadie tiene el valor de aceptar sus errores y omisiones.

¿Qué esperamos de los tres órdenes de gobierno en el estado? Primero, que cada uno asuma su responsabilidad y tenga el valor de actuar, que todos y cada uno de ellos aborde la problemática y no nada más sean unos cuantos, hay mucho que hacer, mucha corrupción que revisar.

Tenemos el país en nuestras manos, hagamos lo correcto, corramos los riegos de hablar con la verdad, tengamos el valor de tratar a los delincuentes como lo que son, sin privilegios, sin oportunidades que ellos mismos perdieron con su actuar, aquí y de forma muy responsable solicito que se revisen los casos de César Horacio Duarte Jáquez, si es verdad que cuenta con privilegios en prisión o no, es una gran ofensa para los chihuahuenses que vimos con claridad sus excesos, el gran robo que le hizo al Estado y el daño que tendremos a las finanzas por décadas, las oportunidades de crecimiento y de esperanza para nuestros hijos, nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros pueblos indígenas, nuestros pequeños emprendedores. Cuidado, César Horacio Duarte Jáquez es un delincuente con más de 20 carpetas que hay que juzgar, hago un llamado muy fuerte a los juzgadores de mi Estado, los chihuahuenses estamos muy atentos de lo que alrededor del caso sucede.

Otro caso que también es importante para Chihuahua es el caso de Paco González, hagámonos responsables de ese tema tan importante, veamos quiénes son los demandantes y conozcamos su historia, conozcamos su carpeta y el delito por el que fueron demandados, no seamos omisos, pongamos atención en lo escandaloso y delicado, pero no dejemos de mirar lo silencioso y trascendente.

Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

