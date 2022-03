La gran perdedora

Por: Amín Anchondo

Estamos viviendo momentos horribles en el mundo, en los que nos damos cuenta que la historia se sigue construyendo y manejando por personas con una inteligencia enorme para configurar estrategias militares, pero que no han logrado controlar sus impulsos personales de soberbia, orgullo y avaricia. Esto es sumamente peligroso y pensábamos que era ya increíble que volviera a suceder una conquista de un país en pleno Siglo XXI.

Se creó una falsa idea de que el humano ya había trascendido ciertos temas como que ya no había preocupaciones por que un país invadiera a otro y que ahora nos preocupamos por atender enfermedades entre todas las naciones o temas económicos para reducir desigualdades, etc. Esta idea se creó porque la Organización de las Naciones Unidas para eso estaba. La ONU fue creada como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y su único objetivo es mantener la paz entre las naciones. Hubo un periodo de relativa paz en estos últimos 50 años con puras guerras “autorizadas” por su consejo de seguridad.

Pero la verdad de las cosas, en estos años nunca hubo un hecho que pusiera a la ONU en la línea para poder medir su eficacia para mantener la paz. Y ahora que se vino el conflicto entre Rusia y Ucrania, se midió su fuerza y la verdad es que fue totalmente nula. Unos simples llamados a misa por parte del secretario general pidiendo la paz mundial y pedir, por favor, a Rusia que no atacara a Ucrania. Cosa que fue totalmente ignorada por Putin y que incluso se burló de ella al emitir su mensaje de declaratoria de guerra justo en el momento en el que sesionaba el Consejo de Seguridad. Una vil burla.

El mensaje del secretario general de la ONU tuvo la misma trascendencia que el de las Miss Universo en su pequeño discurso pidiendo paz mundial. Por esto, me atrevo a decir que la primera gran derrotada de esta guerra es la propia Organización de las Naciones Unidas. Si nos ponemos a evaluar su eficacia en la Agenda 2030, o en el sistema Covax para la vacunación mundial u otros temas, pues nos pondremos aún más tristes con sus resultados.

Claro que esto no lo escribo con alegría, pero tenemos que ser bien realistas. A México le tocó una aportación de 359 mil 303 millones de pesos, en 2020, para la membresía de la ONU. En perspectiva podemos decir que es el presupuesto total que tiene el Estado de Chihuahua para los próximos 4.5 años. Eso nos cuesta anualmente pertenecer a esta organización. ¿Vale la pena?

Creo que la organización tiene que replantear seriamente sus objetivos, temas y esquemas de trabajo para poder incrementar sus resultados y serle más útil a la humanidad, si no queremos que desaparezca en el corto plazo. El vox populi ya habla de la ineficacia de esta organización y no tarda nuestro presidente en también empezar a desprestigiarla comparando su presupuesto con los resultados. Sé que este no es un tema popular para exhibir ante este auditorio, pero las instituciones son como todo, o se renueva y reinventan o mueren. Esa disyuntiva viene en estos años.