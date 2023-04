La guerra energética

Los hechos históricos son difíciles de identificar por sí mismos cuando nos toca vivirlos. Aún más complicado es identificar periodos que estamos pasando, los cuales en unos años conformarán un capítulo en los libros de historia. Por ejemplo, las personas que vivieron la revolución industrial no sabían que dos siglos después conoceríamos ese periodo en un capítulo más.

Estamos en una época donde las guerras frías son constantes y sutiles, pero fuertes y directas. Hoy es más importante para cualquier país el ser independiente y proveedor de energía, que ser más fuerte militarmente. Lo estamos viendo con la guerra de Rusia y la relación con la Unión Europea. Por muchos años, el gobierno ruso se encargó de hacer depender a Europa de su gas natural. Construyeron gasoductos impresionantes para poder suministrar gas “barato” a toda Europa y éstos al ver esa ventaja comenzaron a cerrar sus plantas de carbón y nucleares para producir sólo con gas natural, pues les salía más barato y es más amigable con el medio ambiente. Al iniciar los conflictos resulta que una “rara” explosión destruyó un gasoducto y a la vez Rusia elevó los precios de su gas. Esto dejó a toda Europa prácticamente sin la suficiente energía para operar de forma normal. El sutil invierno les ayudó porque si hubieran bajado las temperaturas, no hubieran tenido el suficiente gas para calentar los hogares. Ya ni hablemos de los altos costos actuales de la electricidad en ese continente.

El punto es que Estados Unidos aplicó la misma fórmula con México. Se comenzaron a hacer gasoductos por todo nuestro país para poder proveer gas y otros energéticos a nuestras plantas generadoras de energía. Era necesario porque México no produce gas natural para abastecerse, ya que en nuestro país el método del fracking está prohibido por los riesgos de contaminación de los mantos acuíferos que esto genera. El problema es que justo cruzando la frontera sí se puede, y ni modo que los mantos de agua subterráneos respeten fronteras, pues obvio no. Lo malo de esto es que México comenzó a depender energéticamente de EUA cada vez más y esto pues conlleva muchas cosas.

Hace un par de semanas se anunció la compra de las plantas Iberdrola en México. Quiero creer que la visión del presidente va en el sentido de lograr una independencia energética al saber que el Estado mexicano controlará más del 50% de la producción. Esto me parece positivo en momentos donde estamos viendo las barbas del vecino cortar. Lo que me parece incongruente es tener detenidas las inversiones en energías limpias de empresas mexicanas.

El formato en que se logró la transacción me parece algo muy prudente. Según cuenta la leyenda, tenemos un presidente que nos va a convertir en Venezuela. Un presidente así hubiera expropiado o clausurado esas plantas y no fue así, tomó la salida más elegante al comprarles a un precio pactado entre ambos. En una frase lo resumiría como: se fue a la izquierda por el camino de la derecha. Esperemos que la visión sea la independencia energética y no sólo la estatización de sectores.