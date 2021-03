La herencia de un amigo

Se acaba el día. Ya no hay luz directa. La penumbra lo invade todo, como si el manto sombrío crepuscular hubiera engullido hasta la vida misma. Pareciera que el día no existió y sólo es un error como reflejo de la caverna de Platón. Luego me pregunto por qué vivir y llega la angustia que envuelve mi alma y cuerpo deriva en: fatiga, melancolía, depresión, llanto y rebeldía.

Escribo para salir de estos episodios acicateado por la tragedia de miles de muertos, especialmente los muy cercanos. Escribo porque en el crepúsculo del domingo 21 de febrero, Mirna, la hija de mi amigo José Ángel Moreno García me comunica con gran dolor que su padre falleció. El infausto suceso me impacta y deriva en un gran cargamento de tristeza, recuerdos y reflexiones.

Los recuerdos en torno a Ángel Moreno llevan a Puebla en 1963 cuando ganó la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, venciendo a lo mejor del país. Llevan a imaginar nuevamente su capacidad de atleta puesta en práctica en acciones de salto de garrocha, salto triple, futbol diverso y a su capacidad innata para el boxeo. También orientan a su capacidad de amar la vida: a su esposa Cuca, a sus hijos Mirna y Roberto, a sus nietas y nietos, a sus hermanos y a decenas de niñas, niños y jóvenes a quienes formó en diversas disciplinas deportivas.

Las reflexiones me conducen a palabras y juicios que en esta época trágica he escuchado reiteradamente: “No entiendo por qué mi amigo, mi pariente se murió siendo la vida tan bella, buena en muchos aspectos”. Visto así se diría que en todos los casos la muerte es temible, pero yo respondería que no siempre, también puede ser una amiga que nos libera del tedio insoportable de vivir.

Tal vez esta fue la realidad de Ángel Moreno porque él vivió lo suficiente para comprender cabalmente que la vida es buena, mala, agradable y desagradable de acuerdo con proporciones variables que dependieron de sus circunstancias y estuvo vivo gracias al amor que frenó muchas veces a la muerte. Desafortunadamente, como a todo ser humano, le llegó la enfermedad, el deterioro de su salud, la depresión, la melancolía, la angustia, la tristeza y con el valor y entereza que le distinguió se despidió de su familia y amigos, solicitando atentamente: “ya déjenme descansar”.

José Ángel nos deja de herencia, entre otras cosas, que el morir no es un aprendizaje, es la cosa más fácil del mundo y cualquier mortal lo consigue sin excepción, es la única prueba que nadie ha superado nunca y José Ángel, que había superado la prueba de los 100 metros planos en Puebla en 1963 con sus 11 segundos y fracción, tampoco pudo con este máximo reto.

En contraparte, Moreno transitó en medio de las dificultades de la vida con valor, entereza, con gran cuidado y aprendió no a morir, sino a vivir. Esa es la gran herencia que nos deja ¿aprender a morir? Para qué. Aprender a vivir como él lo hizo, ese es el gran reto.

De pronto creo escuchar sus palabras: “Fernando, para la muerte dispones de todo el tiempo, ocúpate primero de vivir”.

Descansa en paz, querido amigo.