La  “honestidad” de AMLO

Por: Mario Góngora Hernandez

La secta obradorista dice que su presidente es la persona más honesta del mundo, pero no, AMLO no es nada honesto en lo absoluto. Él solito se adjudica serlo pero todas sus acciones lo distancian totalmente de serlo. Solamente es codicioso, envidioso, engreído, ladrón y narco.

La simple y sencilla honestidad de una persona lleva al ser humano a la perfección, si ésta se basa en una sincera y justa evaluación de uno mismo y una constante obediencia a lo que uno ve, o siente que es lo correcto. Es lo que mantiene al hombre recto y le da la fuerza y energía para llevar una vida vigorosa y activa. “Ningún hombre”, dijo Benjamín Rudyard, “está destinado a ser rico, o grande, o sabio; pero todo hombre está destinado a ser honesto...”.

Pero el propósito, el de la honestidad, debe ser inspirado por principios sólidos, y llevados con una dedicación inamovible hacia la verdad, la integridad y la rectitud. Sin principios somos como un barco sin brújula, sujetos a perder el rumbo con el soplido del más leve viento. Lo vemos y lo sentimos hoy en día; es imperativo formar un frente ante el vicio, el desorden y el delito. Jóvenes, jóvenes no tan jóvenes y viejos dispuestos a todo por dinero o el poder; con deseos insaciables forman parte de la secta en el poder. Nuestras posesiones, aunque les parezcan poco a los demás, deberán tenernos totalmente satisfechos y parecernos plenas y completas.

La persona y sobre todo el político podrá ser un genio, pero no necesariamente puede ser totalmente confiable… a menos que sea absolutamente veraz. Es esta cualidad, más que cualquier otra, la que le otorga la estima, la confianza y el respeto de los demás. Es esta cualidad la que le asegura la credibilidad. Es el cimiento de la excelencia personal y se demuestra en su conducta y en sus palabras. Convence a otros de que es confiable.

Rohnda Byrne, de Australia, “descubridora” de una nueva forma, por no decir “el secreto” para llegar al éxito, se adjudica que “en dos meses estudió a los grandes líderes del pasado, leyó cientos de libros y amasó incontables horas de investigación”. ¿Veraz y confiable?

La rectitud es la verdad puesta en movimiento. Brilla a través de cada palabra y cada acción. Significa confiabilidad y convence a los demás de que se puede confiar en uno. Y así, la confiabilidad es el resultado cuando uno dice conocer o saber de algo y lo sabe, o cuando uno dice que puede lograr tal o cual cosa, y la logra. El hombre llega a significar algo para el mundo cuando se sabe que se puede confiar en él.

En el mundo real, en la vida y en los negocios, no es el intelecto lo que realmente cuenta, sino más bien el carácter de la persona; no tanto su cabeza, sino su corazón; no tanto su genio, sino el autocontrol, la paciencia y la autodisciplina.

Sentido común y rectitud, inspirados por la bondad, se convierten en una auténtica sabiduría. Y podremos ser diferentes a otros en el sentido de que ellos tengan más dinero, bienes o mejores puestos que nosotros, pero no son superiores, si nosotros logramos con el carácter y el comportamiento disciplinado, sobreponernos a nuestras debilidades.

No existe ninguna acción positiva o negativa en nuestra vida, por inocente que parezca, que no tenga una consecuencia a corto o largo plazo en nuestro camino. Y si somos honestos con nosotros mismos, en nuestra memoria viviremos con el orgullo de haber vivido con plenitud, intensidad y rectitud.