Hace como 5 meses escribí en esta columna de opinión sobre la Inteligencia Artificial, pues estaba por salir al público un nuevo producto llamado ChatGPT, propiedad de una empresa llamada OpenAi.

Espero que si tuviste la oportunidad de leerme, me hayas tomado la recomendación de entrar a navegar en este nuevo mundo. Sólo así podrás comprender y analizar lo impresionante que es esta nueva revolución.

La tecnología ha acelerado y potenciado todos los procesos en la tierra. Desde acortar periodos en la agricultura, dispersión de noticias, invención de nuevas cosas, comunicación global instantánea, etc. En cada área de nuestras vidas, la tecnología ha acelerado e incrementado todo. Cuando la revolución industrial en el Siglo XVIII se dio, pasaron 50 años en su desarrollo (eso estiman en los libros de historia), esta nueva revolución tendrá efectos en menos de 5 años. Ya somos capaces de entender que estábamos viviendo en una nueva revolución industrial, pero esto vino a acelerar el proceso de forma impresionante.

¿Estamos preparados para esto? No. Yo no creo que el mundo esté preparado para este tipo de cambios, pero en realidad nunca hemos estado preparados para ninguno de los cambios que hubo anteriormente. Así es la evolución de nuestra especie, así se ha escrito la historia que llevamos como humanidad. Lo que sí estaría mal es no reconocer que el mundo ya cambió y muchos de los trabajos que existen actualmente en tres años ya no existirán. Con esa premisa, tenemos que estar pensando en el futuro a corto plazo.

Existe también mucha desconfianza sobre el alcance que puede llegar a tener la IA en la humanidad. Al grado que un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica, incluido Elon Musk, pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad.

Esto lo hacen porque creen que gracias a la carrera sin control que se inició hace pocos meses, para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable. Los mismos creadores de las Inteligencias, desconocen hasta dónde puede llegar lo que están desarrollando.

Es muy impresionante dilucidar cómo será el mundo digital en 5 años. Lo que tenemos que hacer es subirnos a esas tendencias y tratar de ser parte de ellas. El ser humano evoluciona con crisis y esta será una de ellas.

Frases como “yo a la antigua”, “a mí no me gustan esas cosas”, etc., tendrán que terminar porque las herramientas que se están generando a partir de modelos de inteligencia artificial lo que hacen es acelerar y suplir trabajos que generaba el humano. Si no tenemos esas herramientas en nuestro haber, entonces seremos ineficientes en nuestra vida productiva y cualquiera nos rebasa en cualquier situación.

Tengamos cautela, pero entendamos el mundo y sus cambios, adoptémoslos y aprovechemos las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías.