La importancia de acreditar las operaciones mercantiles y fiscales en tu empresa

Por: Carlos Javier Enríquez Álvarez

Colaboración





Desde hace más de nueve años, las autoridades fiscales han implementado diversos procedimientos para fiscalizar de una forma más agresiva a los contribuyentes y conocer qué actividades realizan, cómo, con quién y por cuánto, es decir, las autoridades buscan conocer el panorama general del empresariado mexicano, en un afán de obtener mayores recursos.

Cabe señalar que el artículo 31 constitucional en su fracción IV, nos establece la obligación de contribuir al gasto nacional, a través de contribuciones, es decir, es obligación de los mexicanos aportar al gasto público de la Federación, estados y municipios, cuestión para nada debatible, sin embargo, dentro de esas obligaciones de contribuir, existen diversas cuestiones a considerar, ya que en el día a día de nuestras labores realizamos actos que las autoridades pueden considerar vulnerables, o simuladas, ya que en la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la evasión fiscal o disminución de cargas fiscales, lo que hace que al año se pierdan millones de pesos en impuestos.

En ese sentido, es que año con año se han venido realizando acciones para combatir la corrupción, la evasión e incentivar la fiscalización a través del pago de los impuestos en tiempo y forma, tal es el caso de la reforma que se vivió en el año 2014 mediante la implementación del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, mismo que establece, entre otras cosas, que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan, o bien, que se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones y no se les deberá dar efecto fiscal alguno. Es decir, si se emitió una factura por una empresa, pero no se acredita que la misma tenga la infraestructura o capacidad para prestar el servicio facturado, ésta será dejada sin efectos, y agotado el plazo para defensa, si no se han desvirtuado las irregularidades, la autoridad publicará un listado en el DOF y en la página del SAT, es decir, una lista negra que afecta la reputación de la empresa y socios.

Esto viene a colación, ya que si bien, ese artículo no es nuevo, lo cierto es que cada vez son más estrictas las autoridades respecto a la acreditación de la materialidad de las operaciones, es decir, no todas las operaciones que realizamos las consideran existentes, ciertas o legales, evitando operaciones simuladas. Es por ello, que se debe tener especial cuidado al momento de realizar cualquier operación mercantil con proveedores o compradores, siempre robusteciéndola con elementos que den certeza de la materialidad.

Algunos documentos que podrían servir para brindar mayor certeza de operaciones realizadas son facturas, comprobantes de pagos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, e incluso fotografías que acrediten haber brindado o recibido el servicio amparado en el comprobante fiscal, de igual forma, se recomienda que se realicen contratos ante la fe pública de un notario, para acreditar la fecha cierta.