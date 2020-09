La importancia de la denuncia de las violaciones a derechos humanos

“Los derechos humanos son un límite a la acción del Estado en relación con los individuos, generándole a éstos un ámbito de libertad, sin injerencias de la autoridad, por supuesto de acuerdo con su condición propia de ser humano”.

Los derechos humanos tienen una finalidad: sancionar el abuso del poder.

He escuchado a abogados menospreciar la acción administrativa protectora de los derechos humanos que se lleva a cabo ante las comisiones de Derechos Humanos. Como abogada de Derecho Humanista y como catedrática de la materia de Derechos Humanos debo decirles que es de gran importancia que las violaciones de derechos humanos sean denunciadas y que sobre ellas recaiga una recomendación o una sentencia.

Al ser la resolución emitida ante las comisiones de Derechos Humanos una recomendación no vinculatoria ha hecho confiarse a los titulares de órganos estatales. Pero a partir de la reforma constitucional del año 2011 se obliga a las autoridades a acudir ante el Poder Legislativo y exponer fundada y motivadamente por qué no dio cumplimiento a la recomendación.

Llega a darse el caso por algunos servidores públicos que en ejercicio del poder se convierten en verdaderos profesionales de violaciones a los derechos humanos. Las quejas presentadas en su contra ante las comisiones de Derechos Humanos sólo los detienen de ejercer abuso del poder sobre ciertas personas, pero luego observas y te das cuenta que ya tienen otra víctima.

Una acción protectora de derechos humanos será el identificar a las y los servidores públicos que tienen por uso y costumbre violentar los Derechos Humanos y limitarlos a que continúen en el ejercicio de la función ya que no garantizan el libre y pleno derecho de los Derechos Humanos.

Se ha trabajado mucho en la promoción de los Derechos Humanos y los mecanismos de defensa, las personas ya conocemos cómo ejercerlos.

Me sorprende aún ver a muchos Juan sin Tierra sin sanción, la responsabilidad de ello en una primera parte corre a cargo de todas aquellas personas que no denuncian y de las comisiones de Derechos Humanos que no recomiendan.

El objetivo siempre será la defensa y la protección de los Derechos Humanos, los mecanismos judiciales y administrativos los tenemos, legislación bastante la tenemos, hay que trabajar por la cultura de la denuncia en contra de servidoras y servidores públicos que vulneren los Derechos Humanos.

Es sorprendente ver cómo los abogados y abogadas de las instituciones públicas de manera flagrante rinden informes incompletos e inclusive falsos cuando son requeridos por los órganos protectores de Derechos Humanos.

Siempre me pronunciaré a favor de las acciones de progresividad en el tema de Derechos Humanos, por ello reconozco a todas y a todos los servidores públicos encargados de impartir justicia judicial o administrativa en el tema de Derechos Humanos, la tarea no es sencilla luchar por la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

Los mecanismos de denuncia por violaciones de Derechos Humanos son inclusive por vía telefónica, o en uso de las tecnologías de la información, no es necesario que se acuda por medio de una abogada o abogado.

Dentro de poco vendrán cambios tendremos una defensoría del pueblo, mi esperanza es que los cambios sean más profundos que una simple denominación.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!